حبس حرامي سرق صندوق النذور من داخل أحد المساجد بالزاوية الحمراء

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، تجديد حبس عاطل له معلومات جنائية على خلفية اتهامه بسرقة صندوق النذور من داخل أحد المساجد بمنطقة الزاوية الحمراء وذلك 15يوما على ذمة التحقيق.

سرقة صندوق النذور من داخل أحد المساجد



وكانت رصدت أجهزة وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يقوم بسرقة محتويات صندوق التبرعات من داخل أحد المساجد بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، مما أثار حالة من الاستياء بين المواطنين.

وبالفحص والتدقيق، تبين أن الأجهزة الأمنية لم تتلقَ بلاغات رسمية بخصوص الواقعة في حينها، إلا أن التحرك الأمني الفوري قاد للوصول إلى المسؤول عن المسجد المشار إليه. وبسؤاله، أكد صحة الواقعة وقيام شخص مجهول بالاستيلاء على مبالغ مالية من صندوق تبرعات المسجد وفراره.

عقب تقنين الإجراءات وتفريغ الكاميرات، نجحت مباحث القاهرة في تحديد هوية اللص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عاطل "له سجل جنائي" ومقيم بذات المنطقة، وفي كمين محكم، ألقي القبض على المتهم وبحوزته المبلغ المالي المستولى عليه بالكامل.

وبمواجهته أمام رجال المباحث، انهار المتهم واعترف بارتكاب الجريمة، موضحاً أنه استغل خلو المسجد من المصلين لسرقة الصندوق. تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.