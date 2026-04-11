قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشوه بالتراضي.. خبير لوايح يحذر إدارة الأهلي: الوقت يداهمكم والدوري هيضيع
التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا وإنبي في الدوري
حريق يهز مستشفى قصر العيني.. حكاية إخلاء 40 مريضا من المستشفى.. تفاصيل
الحلق كتب نهايتها | قرار قضائي عاجل بحق المتهمة بإنهاء حياة طفلة لسرقتها بقطور
الزمالك يتصدر مجموعة حسم الدوري .. ومنافسة مشتعلة بين بيراميدز والأهلي على القمة
أسعار الذهب في مصر تواصل التراجع.. عيار 21 يخسر 500 جنيه من القمة
اللواء نصر سالم يكشف عن مخطط إسرائيلي خبيث للقضاء على القضية الفلسطينية
هرمز أهم من النووي.. أستاذ دراسات إيرانية: طهران زرعت ألغاما في المضيق وتعرف مكانها
إيران: لا مفاوضات لبنانية-إسرائيلية دون حزب الله والعواقب خطيرة
صدمة.. إسرائيل تتوقع انهيار المفاوضات بين واشنطن و طهران وتستعد لاستئناف الحرب
+90.. الأهلي يهزم سموحة 2-1 ويتمسك بحلم الفوز بالدوري| صور
طاهر محمد طاهر يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى سموحة بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

طقس الأحد.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

محمد الاسكندرانى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع أجواء حارة نهاراً على محافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، أن حالة الطقس ليلا وفي الصباح الباكر ستكون الأجواء خلالها مائلة للبرودة، وأن درجة الحرارة العظمى المتوقعة غداً  على القاهرة ستبلغ 29 درجة.

 وحذرت هيئة الأرصاد من الشبورة المائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

ونوهت إلى وجود أتربة عالقة نهاراً على مناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد والصحراء الغربية، بالإضافة إلى نشاط رياح على جنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

حالة الطقس المتوقعة من الإثنين 13 أبريل إلى الجمعة 17 أبريل

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من الإثنين 13 أبريل إلى الجمعة 17 أبريل، مشيرة إلى أن الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة سيستمر على أغلب الأنحاء؛ ليسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد،مائل للبرودة ليلاً.


درجات الحرارة اليوم في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 29 16

العاصمة الجديدة 29 15

6 أكتوبر 28 15

بنها 28 16

دمنهور 27 15

وادي النطرون 29 16

كفر الشيخ 27 15

بلطيم 27 15

المنصورة 28 15

الزقازيق 28 16

شبين الكوم 28 15

طنطا 28 15

دمياط 23 17

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 29 14

السويس 29 15

العريش 23 13

رفح 22 12

رأس سدر 27 16

نخل 26 10

كاترين 19 08

الطور 27 17

طابا 26 12

شرم الشيخ 28 18

الغردقة 29 17

الإسكندرية 24 15

العلمين 24 14

مطروح 23 14

السلوم 26 13

سيوة 30 12

رأس غارب 28 17

سفاجا 28 16

مرسى علم 29 17

شلاتين 29 19

حلايب 27 18

أبو رماد 27 18

مرسى حميرة 27 17

أبرق 28 17

جبل علبة 28 18

رأس حدربة 27 18

الفيوم 29 14

بني سويف 29 13

المنيا 30 14

أسيوط 30 14

سوهاج 30 15

قنا 32 16

الأقصر 32 17

أسوان 33 19

الوادي الجديد 32 15

أبو سمبل 32 18

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 35 22

المدينة المنورة 33 20

الرياض 34 16

المنامة 28 22

أبو ظبي 29 23

الدوحة 27 21

الكويت 26 18

دمشق 17 07

بيروت 18 15

عمان 17 07

القدس 18 08

غزة 21 13

بغداد 28 17

مسقط 29 25

صنعاء 26 12

الخرطوم 36 21

طرابلس 32 19

تونس 28 15

الجزائر 16 13

الرباط 17 10

نواكشوط 32 22

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

البنزين

بعد هبوط سعر النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار اليوم

400 جنيه نزول| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

تقديم الساعة 60 دقيقة

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

وزير التربية والتعليم

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

وحدات سكنية

طرح جديد.. الإسكان توفر 50 ألف شقة في انتظار المتقدمين بهذه المحافظات

مجلس النواب

مقترح جديد.. زواج الأم لا يسقط حضانة الطفل و10 آلاف جنيه حد أدني للنفقة

السعودية وباكستان

الدفاع السعودية: وصول قوات عسكرية باكستانية إلى قاعدة الملك عبد العزيز

ترشيحاتنا

أمل عصفور

برلمانية مهنئة الأقباط بعيد القيامة: قوة مصر في وحدة وتماسك نسيجها الوطني

المهندس مصطفى أبو بكر،

أبو بكر : الأعياد الدينية في مصر تستهدف تعزيز أواصر الأخوة الوطنية

الدكتور عبدالرحمن النبيل

10000 جنيه حد أدنى للنفقة.. خبير قانوني لـ صدى البلد: مقترح يتسبب في حبس الأزواج

بالصور

فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة .. سر النضارة الطبيعية

القهوة بالليمون .. هل تساعد على التخسيس أم مجرد تريند بلا فوائد؟

تحذير .. الرنجة مجهولة المصدر تعرضك لمشاكل خطيرة تصل للوفاة

أسباب تراكم دهون البطن غير كثرة الطعام.. أمراض خفية

فيديو

ريهام عبدالغفور والتــ.ـحـرش

تعرضت للتحـرش من مسن.. ريهام عبدالغفور تكشف سر طفولتها

سبب وفاة والد سيمون

سبب مفاجئ.. سيمون تكشف كواليس صادمة وراء وفاة والدها

تريند الفخار

فخار بيتاكل.. ترند غريب على تيك توك يثير القلق وتحذيرات طبية

آية عبدالرحمن

آية عبدالرحمن تروي كواليس حوارها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

المزيد