الكهرباء: خطة ترشيد الاستهلاك حققت 18 ألف ميجاوات وفرا في الطاقة خلال أسبوع

أكد منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه هناك متابعة مستمرة لنتائج إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة .

وقال منصور عبد الغني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" خطة ترشيد الاستهلاك حققت وفرا في الطاقة خلال أسبوع بما يعادل 18 ألف ميجا وات ".

وأضاف منصور عبد الغني :" خطة ترشيد الكهرباء وفرت 3.5 مليون متر مكعب من الوقود المستخدم في تشغيل المحطات".

وتابع منصور عبد الغني :" تم تحقيق وفر بقيمة 4700 ميجا وات في يوم الأحد الذي يطبق فيه العمل عن بعد".

وتابع منصور عبد الغني :" لدينا نمط تشغيل جديد من أجل توفير استهلاك الطاقة "، مضيفا:" في شهر مارس 2026 تم خفض نسبة الوقود المستخدمة بنسبة 3.1 % ".