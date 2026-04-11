للاستقرار المعيشي | قرار عاجل جديد في الكهرباء يخص هذه الفئات

أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا جديدًا بشأن تنظيم الإجازات الخاصة بدون مرتب للعاملين، خاصة المرتبطين بالعمل خارج البلاد، في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والاستقرار الاجتماعي للعاملين، مع الالتزام بتقديم كافة المستندات التى تثبت عملهم خارج جمهورية مصر العربية.

وبحسب المستند، يأتي القرار استنادًا إلى أحكام القرار رقم (74) لسنة 2025، والذي وضع ضوابط لمنح الإجازات بدون مرتب، لا سيما للطلبات المقدمة من العاملين الحاصلين على إجازات تجاوزت خمس سنوات.

وأشار الخطاب إلى ما نتج عن هذه الضوابط من آثار اجتماعية واقتصادية، خاصة في ظل ارتباط عدد من العاملين بأعمال خارجية تمثل مصدر دخل رئيسي لهم.

وفي هذا الإطار، شددت الشركة على حرصها على تحقيق التوازن بين استمرارية التشغيل وضمان كفاءة الأداء، وبين الحفاظ على مواردها البشرية، بما يدعم الاستقرار الأسري والمعيشي للعاملين ويحد من فقدان الكوادر المتميزة.

وتضمن القرار الجديد السماح بتجديد الإجازات الخاصة بدون مرتب للعاملين بالشركة، ممن سبق لهم الحصول على إجازة للعمل بالخارج، وذلك بشرط تقديم العامل ما يفيد استمرار عمله خارج البلاد، بالإضافة إلى سداده المستحقات المقررة عن مدة الإجازة، وفقًا للإجراءات المتبعة.



يذكر أنه كانت هناك موجة غضب من العاملين بالخارج قبل قبل هذا القرار، حيث كانت الضوابط السابقة تحد من مد الإجازات بدون مرتب بعد فترة معينة (تجاوز 5 سنوات)، وهو ما وضع بعض العاملين أمام خيار صعب بين العودة للعمل أو فقدان مصدر رزقهم بالخارج.

وبالتالي يمكن اعتبار القرار الحالي بمثابة معالجة أو استثناء مرن للوضع السابق، حيث أعاد فتح الباب أمام التجديد بشروط منظمة بدلًا من الرفض أو التضييق.

ويعكس هذا التوجه استجابة واضحة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ومحاولة لاحتواء تداعيات القرارات السابقة دون الإخلال بسير العمل داخل القطاع.