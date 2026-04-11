الداخلية الكويتية تُحبط مخططًا لتمويل الإرهاب وتضبط 24 شخصًا

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن البلاد، تمثل في تمويل جهات وكيانات مصنفة إرهابية، ضمن عمليات متابعة ورصد أمنية دقيقة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

أنشطة غير مشروعة

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أنه تم ضبط 24 مواطنًا، من بينهم أحد أشخاص تم سحب جنسيتهم، وبحوزتهم مبالغ مالية يُشتبه في ارتباطها بأنشطة غير مشروعة.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية رصدت 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، بينهم شخص مسحوبة جنسيته، مشيرة إلى تورطهم في نشاط منظم لجمع الأموال تحت مسميات ذات طابع ديني، بغرض تمريرها إلى جهات مشبوهة.

متابعة أمنية مستمرة

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه التحركات جاءت بعد متابعة أمنية مستمرة كشفت خيوط الشبكة المرتبطة بالمخطط، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، مشددة على استمرار جهودها لحماية أمن واستقرار الكويت والتصدي لأي محاولات تهدد أمن الوطن أو تمس سلامة المجتمع.

