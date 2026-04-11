ماذا لو فشلت مفاوضات واشنطن وطهران؟ خبير استراتيجي يجيب

علق اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، على مسار المفاوضات الحالي بين إيران والولايات المتحدة في باكستان.



وقال نصر سالم خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، :" هناك سيناريو فشل المفاوضات مما قد يدفع الولايات المتحدة لتوجيه ضربة قوية لإيران، يعقبها العودة مجددًا إلى طاولة المفاوضات".

وأضاف أن السيناريو المتشائم يتمثل في سعي الولايات المتحدة لتدمير إيران بشكل كامل، من خلال استهداف البنية التحتية، خاصة مصادر الطاقة والكهرباء في العاصمة طهران.

وتابع أن السيناريو الأسوأ قد يشمل استهداف متبادل لمراكز الطاقة، حيث قد ترد إيران بضرب منشآت الطاقة في منطقة الخليج، إلى جانب تعطيل خدمات الإنترنت، فضلًا عن احتمالية تدخل قوات أمريكية على الأرض بالتزامن مع تحركات داخلية معارضة، مشيرًا إلى إمكانية تدخل حلف الناتو بعد التأكد من إضعاف إيران، بهدف السيطرة على مواردها النفطية.



