إصابة 13 عاملًا في تصادم أتوبيس وميكروباص بالطريق الصحراوي بالإسكندرية |صور

شهد الطريق الصحراوي غرب محافظة الإسكندرية، مساء اليوم، حادث تصادم بين أتوبيس كان ينقل عددًا من العمال أثناء عودتهم من العمل، وسيارة ميكروباص، وذلك أمام مصنع كمال سعد، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا بإصابات متفرقة.

وفور وقوع الحادث، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ، حيث تم التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم نقل 5 مصابين إلى مستشفى جمال حمادة، فيما استقبلت مستشفى العامرية العام 8 حالات.

وأفادت المصادر الطبية أن جميع الإصابات تراوحت بين كدمات وسحجات بسيطة، دون وجود حالات حرجة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة للمصابين، مع متابعة حالتهم الصحية لحين التأكد من استقرارها التام.

وفي سياق متصل، حرصت قيادات مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية على التواجد بمحيط الحادث، لمتابعة الموقف ميدانيًا، إلى جانب عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، حيث جرى تقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة للمصابين، والتواصل مع ذويهم للاطمئنان عليهم.

كما قامت الجهات المختصة برفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع استمرار التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.