لحظات مبهجة من قداس القيامة.. أجواء إيمانية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

تتواصل صلوات قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث يترأس الصلاة قداسة البابا تواضروس الثاني، وسط حضور كبير من المصلين.

قداس عيد القيامه

وترصد الصور أجواء احتفالية مميزة داخل الكاتدرائية، حيث امتلأت القاعة بالمشاركين الذين حرصوا على التواجد لمشاركة الكنيسة فرحة القيامة، فيما صدحت الألحان والترانيم التي تعكس عمق المناسبة وروحها الخاصة.

كما عكست اللقطات حالة من النظام والتنظيم داخل الكنيسة، بالتزامن مع توافد الأقباط من مختلف المناطق، في أجواء يسودها الهدوء والتأمل، إلى جانب مشاعر الفرح التي ظهرت بوضوح على وجوه الحاضرين.

ويُعد عيد القيامة المجيد أبرز الأعياد في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إذ يجسد معاني الانتصار والرجاء، ويمنح المؤمنين دفعة روحية جديدة، وهو ما يظهر جليا في مشاهد الاحتفال التي تنقلها هذه اللحظات من قلب الكاتدرائية.