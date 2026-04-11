مضيق هرمز .. ورقة ضغط إيرانية على واشنطن في المفاوضات | نصر سالم يكشف الأسباب

كشف اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن البنود التي اتفقت عليها إيران للتفاوض مع أمريكا بينها الإفراج عن الأموال المجمدة.

وتابع سالم خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشيء الوحيد بيد إيران هو مضيق هرمز، موضحًا أنها لا زالت تمتلك قدرات صاروخية وطائرات مسيرة تعد مصدر إزعاج لدول المنطقة.

واستطرد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن أمريكا لم يكن بإمكانها فتح مضيق هرمز بالقوة رغم قدراتها العسكرية، موضحًا أن غلق المضيق يكون من خلال 3 طرق.

ولفت إلى أن الغلق الأول يكون من خلال قوات بحرية وهذه تم تدميرها، والطريقة الثانية هو زرع الألغام وهذا يمكن السيطرة عليه من خلال كاسحات الألغام وفتح ممرات في المضيق.

وأردف اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن الأخطر هو غلق الممر الملاحي بنيران الصواريخ الموجودة والمنتشرة على كامل الأراضي الإيرانية.

وشدد على أن الصواريخ الإيرانية موجودة في كامل أراضي الجمهورية الإسلامية الممتدة 1.7 مليون كيلو متر مربع وإسكاتها والسيطرة عليها يحتاج احتلال كامل الأراضي الإيرانية.

وواصل اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن أول الخسائر الأمريكية من الحرب الإيرانية هو تخلي دول حلف الناتو عن واشنطن وعدم الاستجابة للمشاركة في الحرب أو فتح مضيق هرمز.

وأكمل قدرة إيران على تحمل خسائر بشرية بينما أمريكا وإسرائيل ليس لديها نفس القدرة لأن المواطن الإيراني مؤمن بالنصر أو الشهادة ويمكنهم الموت من أجل بلدهم.

