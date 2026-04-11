برلمانية باكستانية: تمديد مفاوضات واشنطن وطهران وارد.. والخلافات تعرقل الحسم السريع
أسعار الذهب مساء اليوم .. عيار 21 يسجل 7160 جنيها
سعر الدولار اليوم في مصر 11 أبريل 2026 مساءً بالبنوك
تعليق ناري من أمير هشام بعد فوز الأهلي: أداء عشوائي ومدرب بلا بصمة
غدا.. قرعة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات بالأهلي
مشوه بالتراضي.. خبير لوايح يحذر إدارة الأهلي: الوقت يداهمكم والدوري هيضيع
التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا وإنبي في الدوري
حريق يهز مستشفى قصر العيني.. حكاية إخلاء 40 مريضا من المستشفى.. تفاصيل
الحلق كتب نهايتها | قرار قضائي عاجل بحق المتهمة بإنهاء حياة طفلة لسرقتها بقطور
الزمالك يتصدر مجموعة حسم الدوري .. ومنافسة مشتعلة بين بيراميدز والأهلي على القمة
أسعار الذهب في مصر تواصل التراجع.. عيار 21 يخسر 500 جنيه من القمة
اللواء نصر سالم يكشف عن مخطط إسرائيلي خبيث للقضاء على القضية الفلسطينية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اللواء نصر سالم: من المستبعد استخدام ترامب للسلاح النووي ضد إيران

هاني حسين

أكد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المستبعد أن يستخدم السلاح النووي ضد إيران، مشيرًا إلى أن أي تلوث إشعاعي سيؤثر على المنطقة بالكامل، بل وعلى العالم أجمع، كاشفًا عن وجود أربعة سيناريوهات محتملة للحرب الراهنة.


وقال نصر سالم، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن السيناريو الأول يتمثل في فشل المفاوضات الحالية، ما قد يدفع الولايات المتحدة لتوجيه ضربة قوية لإيران، يعقبها العودة مجددًا إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف أن السيناريو المتشائم يتمثل في سعي الولايات المتحدة لتدمير إيران بشكل كامل، من خلال استهداف البنية التحتية، خاصة مصادر الطاقة والكهرباء في العاصمة طهران.

وتابع أن السيناريو الأسوأ قد يشمل استهداف متبادل لمراكز الطاقة، حيث قد ترد إيران بضرب منشآت الطاقة في منطقة الخليج، إلى جانب تعطيل خدمات الإنترنت، فضلًا عن احتمالية تدخل قوات أمريكية على الأرض بالتزامن مع تحركات داخلية معارضة، مشيرًا إلى إمكانية تدخل حلف الناتو بعد التأكد من إضعاف إيران، بهدف السيطرة على مواردها النفطية.

وأوضح أن روسيا والصين قد تلعبان دورًا مهمًا من خلال تقديم دعم لوجستي لإيران لمواجهة هذه السيناريوهات، لافتًا إلى أن السيناريو الرابع يتمثل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء التصعيد.
 

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

بعد هبوط سعر النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار اليوم

400 جنيه نزول| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

تقديم الساعة 60 دقيقة

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

وزير التربية والتعليم

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

وحدات سكنية

طرح جديد.. الإسكان توفر 50 ألف شقة في انتظار المتقدمين بهذه المحافظات

مجلس النواب

مقترح جديد.. زواج الأم لا يسقط حضانة الطفل و10 آلاف جنيه حد أدني للنفقة

السعودية وباكستان

الدفاع السعودية: وصول قوات عسكرية باكستانية إلى قاعدة الملك عبد العزيز

نشرة المرأة والمنوعات| أسباب خفية وراء الشعور بالتعب المستمر.. هل تناول الفاكهة يقلل من الإصابة بمرض باركنسون؟

حظك اليوم وتوقعات الابراج

تحذيرات فلكية: ضغوط مالية ومهنية تنتظر هذه الأبراج

باركنسون

في يومه العالمي.. كل ما تريد معرفته عن مرض باركنسون

بالصور

فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة .. سر النضارة الطبيعية

القهوة بالليمون .. هل تساعد على التخسيس أم مجرد تريند بلا فوائد؟

تحذير .. الرنجة مجهولة المصدر تعرضك لمشاكل خطيرة تصل للوفاة

أسباب تراكم دهون البطن غير كثرة الطعام.. أمراض خفية

فيديو

ريهام عبدالغفور والتــ.ـحـرش

تعرضت للتحـرش من مسن.. ريهام عبدالغفور تكشف سر طفولتها

سبب وفاة والد سيمون

سبب مفاجئ.. سيمون تكشف كواليس صادمة وراء وفاة والدها

تريند الفخار

فخار بيتاكل.. ترند غريب على تيك توك يثير القلق وتحذيرات طبية

آية عبدالرحمن

آية عبدالرحمن تروي كواليس حوارها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

