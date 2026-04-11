اللواء نصر سالم: من المستبعد استخدام ترامب للسلاح النووي ضد إيران

أكد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المستبعد أن يستخدم السلاح النووي ضد إيران، مشيرًا إلى أن أي تلوث إشعاعي سيؤثر على المنطقة بالكامل، بل وعلى العالم أجمع، كاشفًا عن وجود أربعة سيناريوهات محتملة للحرب الراهنة.



وقال نصر سالم، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن السيناريو الأول يتمثل في فشل المفاوضات الحالية، ما قد يدفع الولايات المتحدة لتوجيه ضربة قوية لإيران، يعقبها العودة مجددًا إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف أن السيناريو المتشائم يتمثل في سعي الولايات المتحدة لتدمير إيران بشكل كامل، من خلال استهداف البنية التحتية، خاصة مصادر الطاقة والكهرباء في العاصمة طهران.

وتابع أن السيناريو الأسوأ قد يشمل استهداف متبادل لمراكز الطاقة، حيث قد ترد إيران بضرب منشآت الطاقة في منطقة الخليج، إلى جانب تعطيل خدمات الإنترنت، فضلًا عن احتمالية تدخل قوات أمريكية على الأرض بالتزامن مع تحركات داخلية معارضة، مشيرًا إلى إمكانية تدخل حلف الناتو بعد التأكد من إضعاف إيران، بهدف السيطرة على مواردها النفطية.

وأوضح أن روسيا والصين قد تلعبان دورًا مهمًا من خلال تقديم دعم لوجستي لإيران لمواجهة هذه السيناريوهات، لافتًا إلى أن السيناريو الرابع يتمثل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء التصعيد.

