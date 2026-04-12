رئيس التحرير
طه جبريل
الكهرباء: ترشيد الاستهلاك يحقق وفرا قياسيا.. 18 ألف ميجاوات/ساعة خلال أسبوع

محمد البدوي

قال المهندس منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء بدأت تؤتي ثمارها، مشيرًا إلى تحقيق وفر ملحوظ خلال الأسبوع الأول من تطبيق الإجراءات.

خطة متكاملة بالتعاون مع مختلف الجهات

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» على شاشة إكسترا نيوز، أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة بالتعاون مع مختلف الجهات، مؤكدًا أن المواطن يمثل عنصرًا محوريًا في نجاح منظومة الترشيد باعتباره شريكًا رئيسيًا في خفض الاستهلاك وتحقيق كفاءة استخدام الطاقة.

تعزيز دور المواطنين في الترشيد

وأضاف أن وزير الكهرباء عقد اجتماعًا مع رؤساء شركات التوزيع، شدد خلاله على أهمية تعزيز دور المواطنين في الترشيد، موضحًا أن شركات التوزيع تمثل حلقة الوصل بين إنتاج الكهرباء ونقلها ووصولها إلى المستهلك، مع استمرار تطوير الخدمات المقدمة عبر مراكز الخدمة المختلفة.

معدلات الاستهلاك خلال أسبوع

وأشار إلى أن نتائج المتابعة أظهرت انخفاضًا في معدلات الاستهلاك خلال الأسبوع محل القياس، ما أسفر عن توفير نحو 18 ألف ميجاوات/ساعة، إلى جانب توفير ما يقرب من 3.5 مليون متر مكعب من الوقود، وهو ما يعكس نجاح الإجراءات المطبقة، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الإضاءة في المحال والمباني العامة والحد من الاستهلاك غير الضروري.

تقييم نتائج خطة الترشيد

ولفت إلى أن يومًا واحدًا فقط سجل توفيرًا يقارب 4700 ميجاوات/ساعة، مؤكدًا أن الوزارة تواصل تقييم نتائج خطة الترشيد بشكل دوري، مع دراسة إمكانية استمرارها خلال الفترة المقبلة وفقًا للمعايير الفنية، خاصة خلال شهر مارس الذي يمثل مرحلة مهمة لقياس الأداء.

رفع كفاءة إنتاج الكهرباء

كما أوضح أن هناك خطة موازية تستهدف رفع كفاءة إنتاج الكهرباء وتقليل استهلاك الوقود، حيث تراجع متوسط استهلاك الوقود لإنتاج الكيلووات/ساعة من 180 جرامًا إلى أقل من 170 جرامًا، ما ساهم في تحسين كفاءة التشغيل وتحقيق وفر إضافي، رغم زيادة الطلب على الكهرباء بنسبة 3.3%، مقابل انخفاض استهلاك الوقود المكافئ بنحو 2.1%.

