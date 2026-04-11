مكاسب مالية تاريخية تقترب من خزائن الزمالك

يقترب نادي الزمالك من تحقيق مكاسب مالية كبيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما وضع قدما في نهائي البطولة عقب فوزه المهم في مباراة الذهاب أمام شباب بلوزداد الجزائري، ليصبح على بعد خطوة واحدة من ضمان جائزة مالية لا تقل عن مليون دولار.

وحقق الزمالك نتيجة إيجابية خارج ملعبه منحت الفريق أفضلية واضحة قبل مواجهة الإياب المرتقبة في القاهرة، حيث يكفيه الحفاظ على تفوقه لحسم بطاقة التأهل إلى النهائي وبالتالي ضمان الحصول على مكافأة مالية كبيرة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

مليون دولار تنتظر الزمالك حال التأهل لنهائي

وبحسب لوائح الجوائز في بطولة الكونفدرالية، فإن الفريق المتأهل إلى النهائي يضمن الحصول على ما لا يقل عن مليون دولار وهي قيمة جائزة المركز الثاني، بينما ترتفع المكافأة إلى نحو 4 ملايين دولار في حال التتويج باللقب، ما يجعل المشوار الحالي للفريق ذا أهمية كبيرة على المستويين الرياضي والمالي.

الزمالك في الطريق للنهائي

وكان الزمالك قد نجح بالفعل في تحقيق عائد مالي جيد خلال مشواره في البطولة هذا الموسم بعد بلوغه الدور نصف النهائي إلا أن الوصول إلى المباراة النهائية سيضاعف المكاسب المالية بشكل كبير ويمنح الفريق دفعة قوية على جميع المستويات.

ولا يقتصر طموح الزمالك على الجانب المادي فقط، بل يسعى الفريق إلى استعادة اللقب القاري وإضافة بطولة جديدة إلى خزائنه خاصة في ظل الحالة المعنوية المرتفعة عقب الفوز في لقاء الذهاب، ورغبة اللاعبين في إنهاء الموسم بإنجاز أفريقي جديد.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة الإياب في القاهرة حضورا جماهيريا كبيرا لدعم الفريق في مهمته الحاسمة، وسط آمال كبيرة في حسم التأهل إلى النهائي، ومواصلة المشوار نحو التتويج باللقب وحصد الجائزة الكبرى.