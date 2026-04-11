الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عمرو أديب : لا يجب الخوف من إسرائيل .. والحروب تكشف قوة الشعوب

قال الإعلامي عمرو أديب إن هناك نقاشات متزايدة حول ضرورة تجنب استفزاز إسرائيل، معتبرًا أن هذا الطرح “غير منطقي” في ظل المتغيرات الإقليمية الأخيرة، مشيرًا إلى أن “القوة لا تُقاس فقط بالقدرات العسكرية بل بقدرة الشعوب على الصمود”.

وأضاف أديب خلال تقديمه برنامج “الحكاية” أن ما جرى خلال الفترة الماضية يعكس – من وجهة نظره – وجود قدرات وصمود لدى بعض الشعوب العربية، مؤكدًا أن “الخوف المسبق من أي طرف لا يجب أن يكون قاعدة في التعامل مع الصراعات”.

وتابع الإعلامي، أن بعض الشعوب، بحسب وصفه، تعيش تحت ضغط دائم من التهديدات، بينما تستمر الحياة اليومية بشكل طبيعي في دول أخرى رغم التوترات، معتبرًا أن ذلك يعكس اختلافات في طبيعة التعامل مع الأزمات.

وأشار إلى أن الحروب – رغم قسوتها – قد تُظهر ما وصفه بـ“تماسك المجتمعات وإعادة تشكيل وعيها الوطني”، مؤكدًا أن الشعوب التي تدافع عن أراضيها لا تتخلى عنها بسهولة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن “المعادلات الإقليمية لا تُبنى على الخوف، وإنما على إدراك القوة والواقع”، داعيًا إلى قراءة أعمق لفلسفة الصراع والحروب.

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

بعد هبوط سعر النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار اليوم

400 جنيه نزول| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

طرح جديد.. الإسكان توفر 50 ألف شقة في انتظار المتقدمين بهذه المحافظات

مقترح جديد.. زواج الأم لا يسقط حضانة الطفل و10 آلاف جنيه حد أدني للنفقة

الدفاع السعودية: وصول قوات عسكرية باكستانية إلى قاعدة الملك عبد العزيز

الجو هيقلب.. «الأرصاد» تحذر من طقس شم النسيم 2026

عمرو أديب يهاجم سيناريوهات الدقائق الأخيرة : فيه فرق بتلعب بمصباح سحري

دبلوماسي أمريكي سابق : واشنطن تفاوض لمصالحها لا نيابة عن إسرائيل

طريقة عمل سلطة بطارخ الرنجة بالبنجر.. وصفة شم النسيم

فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة .. سر النضارة الطبيعية

القهوة بالليمون .. هل تساعد على التخسيس أم مجرد تريند بلا فوائد؟

تحذير .. الرنجة مجهولة المصدر تعرضك لمشاكل خطيرة تصل للوفاة

تعرضت للتحـرش من مسن.. ريهام عبدالغفور تكشف سر طفولتها

سبب مفاجئ.. سيمون تكشف كواليس صادمة وراء وفاة والدها

فخار بيتاكل.. ترند غريب على تيك توك يثير القلق وتحذيرات طبية

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

