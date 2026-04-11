عمرو أديب : لا يجب الخوف من إسرائيل .. والحروب تكشف قوة الشعوب

قال الإعلامي عمرو أديب إن هناك نقاشات متزايدة حول ضرورة تجنب استفزاز إسرائيل، معتبرًا أن هذا الطرح “غير منطقي” في ظل المتغيرات الإقليمية الأخيرة، مشيرًا إلى أن “القوة لا تُقاس فقط بالقدرات العسكرية بل بقدرة الشعوب على الصمود”.

وأضاف أديب خلال تقديمه برنامج “الحكاية” أن ما جرى خلال الفترة الماضية يعكس – من وجهة نظره – وجود قدرات وصمود لدى بعض الشعوب العربية، مؤكدًا أن “الخوف المسبق من أي طرف لا يجب أن يكون قاعدة في التعامل مع الصراعات”.

وتابع الإعلامي، أن بعض الشعوب، بحسب وصفه، تعيش تحت ضغط دائم من التهديدات، بينما تستمر الحياة اليومية بشكل طبيعي في دول أخرى رغم التوترات، معتبرًا أن ذلك يعكس اختلافات في طبيعة التعامل مع الأزمات.

وأشار إلى أن الحروب – رغم قسوتها – قد تُظهر ما وصفه بـ“تماسك المجتمعات وإعادة تشكيل وعيها الوطني”، مؤكدًا أن الشعوب التي تدافع عن أراضيها لا تتخلى عنها بسهولة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن “المعادلات الإقليمية لا تُبنى على الخوف، وإنما على إدراك القوة والواقع”، داعيًا إلى قراءة أعمق لفلسفة الصراع والحروب.