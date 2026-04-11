قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكهرباء: ترشيد الاستهلاك يحقق وفرا قياسيا.. 18 ألف ميجاوات/ساعة خلال أسبوع
بعد قرار الحكومة بمد المهلة .. إجراءات الحصول على وحدة بديلة للإيجار القديم
الداخلية : إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه عن مقتضى واجبه الوظيفى فى التعامل مع سائح بالجمالية
واشنطن ترفض التوسع.. تصريحات سموتريتش حول حدود إسرائيل تثير ردا أمريكيا حاسما
لحظات مبهجة من قداس القيامة.. أجواء إيمانية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية
الآثار: خطة شاملة لتطوير معابد الأقصر.. توسعات وخدمات جديدة لاستيعاب الزائرين
عمرو أديب يهاجم دعوات عدم إزعاج إسرائيل: لا أحد أقوى من إرادة الشعوب
ضبط الساعة .. موعد بدء التوقيت الصيفي 2026
باحث: الرجم للزاني ليس من الشريعة الإسلامية
إلهام شاهين: أنحاز لقوة الدور لا لحجمه.. ولا يشغلني العمر أو المظهر في اختياراتي الفنية
مش بس اللاعبين | تصريحات مثيرة لـ مدرب الأهلي بعد الفوز على سموحة بالدوري
أول تعليق من سلوت بعد تسجيل صلاح لهدف أمام فولهام بالدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أكبر نواب البرلمان تنتقد مقترح حصول الزوجة على ثلث ثروة الزوج: نستفز الشارع ونتحدث في فراغ

عبلة الهواري
عبلة الهواري
عبد الرحمن سرحان

انتقدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ورئيسة الجلسة الافتتاحية للبرلمان، ما يطرحه بعض النواب من مقترحات بشأن قانون الأحوال الشخصية، معتبرة أن هذه التحركات قد تثير الجدل دون جدوى حقيقية في ظل وجود لجنة مختصة تعمل بالفعل على إعداد مشروع قانون متكامل.

وأكدت الهواري أن هناك لجنة مشكلة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لصياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية، تقوم حاليًا بدراسة الملف بشكل شامل ووضع تصور متكامل للقانون، مشيرة إلى أن تقديم مقترحات متفرقة في هذا التوقيت يعد “استفزازًا للشارع”، ولا يسهم في حل الأزمة.

وأضافت: “نحن نتحدث في فراغ، بينما هناك جهة رسمية تعمل على إعداد القانون”، موضحة أن الوقت المناسب لتقديم المقترحات والرؤى هو بعد الانتهاء من مشروع القانون وعرضه، حيث يمكن حينها الإضافة والتعديل بشكل منظم.

وجاءت تصريحات الهواري تعليقًا على عدد من المقترحات البرلمانية الأخيرة، من بينها ما أعلنه النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، بشأن منح الزوجة المطلقة ثلث ثروة الزوج، في إطار تحقيق حماية اقتصادية للمرأة بعد الطلاق.

ويهدف مقترح فهمي إلى بناء منظومة أكثر توازنًا وعدالة في قضايا الأحوال الشخصية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحقق الاستقرار الأسري، حيث أكد أن التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، ومواجهة حالات التهرب من النفقة، وتقليل النزاعات داخل المحاكم.

كما أوضح أن المقترح يتضمن وضع حد أدنى للنفقة يضمن حياة كريمة للزوجة بعد الطلاق، دون الحاجة للجوء المتكرر إلى القضاء، في إطار رؤية تسعى لتحقيق التوازن بين حقوق الزوجين.

قانون الأحوال الشخصية الأحوال الشخصية النائبة عبلة الهواري النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

