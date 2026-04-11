أسعار الذهب مساء اليوم .. عيار 21 يسجل 7160 جنيها

يستمر استقرار سعر الذهب في ختام تعاملات مساء اليوم السبت 11-4-2026 على مستوى محلات الصاغة المختلفة من دون تغيير.

المعدن الأصفر ثابت

أظهرت تداولات سعر الذهب في محلات الصاغة استقراراً مع أواخر تعاملات اليوم حيث استقر منذ قرابة 3 ساعات سابقة.

انخفاض طفيف

قبل ساعات فقد سعر الذهب علي مدار تداولاته المسائية 15 جنيهًا على الأكثر بمختلف الأعيرة الذهبية

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 7160 جنيهًا للشراء و 7130 جنيهًا للبيع.

عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8182 جنيهًأ للشراء و 8148 جنيهًا للبيع.

عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7501 جنيهًا للشراء و 7469 جنيهًا للبيع.

عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 7160 جنيهًا للشراء و 7130 جنيها للبيع.

عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6137 جنيهًا للشراء و 6111 جنيهًا للبيع.

الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 57.28 ألف جنيه للشراء و 57.04 ألف جنيه للبيع.

أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4750 دولار للشراء و 4748 دولار للبيع.