الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الدولار اليوم في مصر 11 أبريل 2026 مساءً بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر 11 أبريل 2026 مساءً بالبنوك
سعر الدولار اليوم في مصر 11 أبريل 2026 مساءً بالبنوك
عبد الفتاح تركي

سعر الدولار اليوم في مصر 11 أبريل 2026 مساءً بالبنوك .. شهد سعر الدولار اليوم السبت 11 أبريل 2026 حالة من الاستقرار النسبي خلال التعاملات المسائية داخل البنوك العاملة في السوق المصرية، وسط متابعة دقيقة من المواطنين والمستثمرين لتحركات سعر الصرف، خاصةً مع استمرار التغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الأسواق المحلية.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل حالة من الترقب التي تسيطر على سوق العملات، حيث يحرص الكثيرون على متابعة أسعار الدولار بشكل يومي، سواء لأغراض الاستيراد أو الادخار أو حتى التخطيط المالي، ما يجعل سعر العملة الأمريكية أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تحظى باهتمام واسع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري خلال التعاملات المسائية اليوم نحو 53.09 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى الذي استقر عليه منذ بداية التعاملات الختامية وحتى الآن، ما يعكس حالة من الثبات النسبي في الأداء.

ويُعد البنك الأهلي المصري من أبرز البنوك التي يعتمد عليها المواطنون في متابعة أسعار العملات، نظرًا لانتشاره الواسع وثقة العملاء في خدماته المصرفية.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 53.09 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع، ليحافظ على نفس مستويات الأسعار المسجلة في عدد من البنوك الكبرى، في ظل تقارب واضح في تسعير الدولار داخل القطاع المصرفي.

ويعكس هذا التوافق بين البنوك حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف، دون وجود فروق كبيرة بين المؤسسات المصرفية المختلفة.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري نحو 52.99 جنيه للشراء، و53.09 جنيه للبيع، ليكون من بين البنوك التي تقدم سعر شراء أقل نسبيًا مقارنة ببعض البنوك الأخرى، مع الحفاظ على مستوى بيع متقارب.

ويتابع العملاء أسعار الدولار في بنك الإسكندرية بشكل مستمر، خاصةً في ظل التغيرات اليومية التي قد تشهدها السوق.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري إلى نحو 53.04 جنيه للشراء، و53.14 جنيه للبيع، ما يجعله ضمن البنوك التي تقدم أسعارًا قريبة من المتوسط العام للسوق.

ويُعد البنك التجاري الدولي من البنوك الخاصة التي تحظى بمتابعة واسعة من العملاء، خاصة في ما يتعلق بأسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 53.08 جنيه للشراء، و53.18 جنيه للبيع، وهو ما يعكس متوسط الأسعار داخل السوق المصرفية، ويُستخدم كمؤشر رئيسي لمتابعة تحركات سعر الصرف في مصر.

ويمثل سعر البنك المركزي مرجعًا مهمًا للبنوك الأخرى في تحديد أسعار الشراء والبيع للعملات الأجنبية.

أسعار الدولار في بنوك قناة السويس والقاهرة والمصرف العربي الدولي

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 53.09 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع، كما سجل في بنك القاهرة نفس المستوى عند 53.09 جنيه للشراء و53.19 جنيه للبيع، وكذلك استقر السعر في المصرف العربي الدولي عند نفس القيم.

ويؤكد هذا التماثل في الأسعار بين عدد من البنوك حالة الاستقرار التي يشهدها السوق المصرفي خلال تعاملات اليوم، دون وجود تقلبات ملحوظة.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم

بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري نحو 53.09 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع، ليواصل الاستقرار عند نفس مستويات الأسعار المسجلة في عدد كبير من البنوك.

ويعكس ذلك حالة من التوازن بين العرض والطلب على العملة الأمريكية داخل السوق المحلية.

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

تحليل استقرار سعر الدولار في مصر

يعكس استقرار سعر الدولار اليوم حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف، حيث لم تشهد الأسعار تغيرات كبيرة خلال التعاملات المسائية، وهو ما يعزز من حالة الثقة لدى المتعاملين في السوق.

كما يشير تقارب الأسعار بين مختلف البنوك إلى وجود سياسة تسعير متوازنة، تساهم في تقليل الفجوات السعرية، وتدعم استقرار السوق النقدية في مصر خلال الفترة الحالية.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار السبت 11 أبريل 2026 سعر الدولار الآن سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سعر الدولار في بنك مصر سعر الدولار في البنوك المصرية سعر الدولار مقابل الجنيه المصري أسعار الدولار اليوم في مصر تحديث سعر الدولار اليوم كم سعر الدولار الآن في مصر

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

بعد هبوط سعر النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار اليوم

400 جنيه نزولا| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

طرح جديد.. الإسكان توفر 50 ألف شقة في انتظار المتقدمين بهذه المحافظات

مقترح جديد.. زواج الأم لا يسقط حضانة الطفل و10 آلاف جنيه حد أدني للنفقة

الدفاع السعودية: وصول قوات عسكرية باكستانية إلى قاعدة الملك عبد العزيز

الجو هيقلب.. «الأرصاد» تحذر من طقس شم النسيم 2026

هل يجوز إخراج الزكاة لتجديد مسجد؟ أمين الفتوى يجيب

بمشاركة 1.2 مليون طالب .. الوزير المفوض بسفارة أمريكا يشيد بمسابقة نحلة الأزهر.. شاهد

أفضل وقت لقراءة سورة الملك؟ وهل توجد سور تُقرأ في أوقات محددة؟ أمين الفتوى يجيب

طريقة عمل سلطة بطارخ الرنجة بالبنجر.. وصفة شم النسيم

طريقة عمل سلطة بطارخ الرنجة بالبنجر
طريقة عمل سلطة بطارخ الرنجة بالبنجر
طريقة عمل سلطة بطارخ الرنجة بالبنجر

فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة .. سر النضارة الطبيعية

فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة
فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة
فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة

القهوة بالليمون .. هل تساعد على التخسيس أم مجرد تريند بلا فوائد؟

هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟
هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟
هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟

تحذير .. الرنجة مجهولة المصدر تعرضك لمشاكل خطيرة تصل للوفاة

الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة

تعرضت للتحـرش من مسن.. ريهام عبدالغفور تكشف سر طفولتها

سبب مفاجئ.. سيمون تكشف كواليس صادمة وراء وفاة والدها

فخار بيتاكل.. ترند غريب على تيك توك يثير القلق وتحذيرات طبية

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

