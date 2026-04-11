في أول التعاملات المسائية .. هذه أسعار الدولار بالسوق الرسمية

يستمر استقرار سعر الدولار في مواجهة الجنيه؛ على مستوى السوق الرسمية مع مستهل تعاملات مساء اليوم السبت 11-4-2026.

وبحسب آخر تداولات مسجلة في الجهاز المصرفي قبل يومين والتي أظهرت بقاء سعر الدولار دون تغيير حتى الآن.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.08 جنيهًا للشراء و 53.18 جنيهًا للبيع .

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار 52.99 جنيهًا للشراء و 53.09 جنيهًا للبيع في بنكي الإسكندرية والإمارات دبي.

وسجل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه 53 جنيهًا للشراء و 53.1 جنيهًا للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، مصرف أبوظبي الإسلامي".

وبلغ سعر الدولار 53.05 جنيهًا للشراء و53.15 جنيهًأ للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي،التجاري الدوليCIB، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول، فيصل الاسلامي، الكويت الوطني".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 53.08 جنيهًا للشراء و 53.18 جنيهًأ للبيع في بنوك " التعمير والإسكان، الأهلي الكويتي،العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول".

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار 53,1 جنيهًا للشراء و 53.2 جنيهًا للبيع في بنوك " نكست،سايب، HSBC".

وصل ثاني أعلي سعر دولار 53.09 جنيهًا للشراء و 53.19 جنيهًا للبيع في بنوك " الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، مصر، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، قناة السويس،المصرف المتحد، العربي الافريقي الدولي".