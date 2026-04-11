الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

بالتزامن مع إجازة الأعياد.. أقل سعر دولار يسجل 52.99 جنيها في البنوك

محمد يحيي

ثبت أقل سعر دولار أمام الجنيه المصري وذلك مع أول تعاملات له اليوم السبت 11-4-2026 على مستوي السوق الرسمية.

وقبل يومين اصدر البنك المركزي المصري قرارا بتعطيل العمل في البنوك لمدة  4أيام متصلة بدأت صباح أمس الجمعة حتي الإثنين المقبل نظرا لاحتفالات عيد القيامة المجيدة وشم النسيم بالإضافة لمواعيد الراحة الأسبوعية في البنوك.

بلغ آخر تحديث لـاقل سعر دولار 52.99 جنيهًأ للشراء و 53.09 جنيهًا للبيع في بنوك " الأسكندرية، الإمارات دبي الوطني".

سجل سعر الدولار استقرارًا في مواجهة الجنيه منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي بدون تغيير وذلك لليوم الثاني على التوالي.

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي منذ آخر يوم عمل 53.08 جنيهًا للشراء و 53.2 جنيها للبيع.

سجل اقل سعر دولار 52.99 جنيهًأ للشراء و 53.09 جنيهًا للبيع في بنوك " الأسكندرية، الإمارات دبي الوطني".

وصل ثاني أقل سعر دولار 53 جنيها للشراء و 53.1 جنيها للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، مصرف أبوظبي الإسلامي".

سعر متوسط سعر الدولار بمغظم البنوك 53.05 جنيهًا للشراء و 53.15 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، بيت التمويل الكويتي، الكويت الوطني، فيصل الاسلامي، البركة، أبوظبي التجاري".

ووصل سعر الدولار 53.08 جنيهُا للشراء و 53.18 جنيهًا للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، العقار المصري العربي، الأهلي الكويتي"

بلغ أعلي سعر دولار 53.1 جنيهًا للشراء و 53.2 جنيها للبيع في بنوك " نكست، سايب، HSBC"

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 53.09 جنيهًأ للشراء و 53.19 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي المصري، مصر، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، ميد بنك،قناة السويس، المصرف المتحد، العربي الإفريقي الدولي".

ووجه البنك المركزي المصري، البنوك بعدم منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية الممنوحة لجهات منح الائتمان غير المصرفي إلا بعد ثبات تكويدهم لدى البنك المركزى والإقرار لدى شبكة معلومات كلاً من البنك المركزى و الشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتماني.

جاءت تلك التعليمات وفقا لخطاب موجه الي رؤساء البنوك والذي تضمن حرص البنك المركزي على توافر كافة المعلومات الائتمانية عن العملاء بما يعكس موقفهم الائتماني بشكل سليم، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على قرار منح الائتمان ويعزز سلامة وإستقرار النظام المصرفي

 بالنسبة للمديونيات القائمة فيتم وضعها تحت التصفية حال عدم قيام تلك الجهات بتوفيق أوضاعها خلال 3 أشهر، ويقع على عاتق البنوك إخطار تلك الجهات بمضمون ما جاء أعلاه.

وتضمنت تلك التعليمات وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ وكذا الكتاب الدوري المؤرخ ٢٦ مارس ۲۰۲۵ بشأن تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري، حيث تم إلزام البنوك وجهات منح الائتمان بالإقرار عن الائتمان المقدم لعملائهم إلى شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وكذا نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

