الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رسميًا.. سعر الدولار في البنوك بعد التراجع الكبير

عبد العزيز جمال

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه والذي شهد تراجعًا ملحوظا خلال ختام التعاملات الأسبوعية داخل القطاع المصرفي، مع ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى مستنويات تاريخية وإعلان الهدنة بين أمريكا وإيران والتي قللت الضغط على العملة.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، سجل الدولار:

  • 53.25 جنيه للشراء
  • 53.39 جنيه للبيع

ويُعد هذا السعر مرجعًا رئيسيًا تعتمد عليه البنوك في تحديد أسعارها اليومية، ما يجعله مؤشرًا مهمًا لاتجاهات السوق.

سعر الدولار في البنك الأهلي 

سجل سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري استقرارًا ملحوظًا بنهاية التعاملات، حيث بلغ:

53.09 جنيه للشراء

53.19 جنيه للبيع

ويعكس هذا السعر حالة من الثبات النسبي، مع تراجع ملحوظ مقارنة بمستويات سابقة، في ظل تحركات داخل سوق الصرف.

أسعار الدولار في أبرز البنوك

جاءت أسعار الدولار متقاربة في عدد من البنوك الكبرى، حيث سجلت:

  • سعر الدولار في بنك مصر:
    53.09 جنيه للشراء – 53.19 جنيه للبيع
  • في البنك التجاري الدولي:
    53.09 جنيه للشراء – 53.19 جنيه للبيع
  • في بنك القاهرة:
    53.09 جنيه للشراء – 53.19 جنيه للبيع
  • في بنك الإسكندرية:
    53.09 جنيه للشراء – 53.19 جنيه للبيع

ويؤكد هذا التوافق الكبير في الأسعار وجود حالة من الاستقرار والتوازن داخل السوق المصرفي.

تعكس تحركات سعر الدولار اليوم اتجاهًا نحو التراجع ، مع استقرار واضح في نطاق التداول، وهو ما يشير إلى توازن نسبي بين العرض والطلب داخل البنوك، دون وجود تقلبات حادة.
 

تشير التوقعات إلى استمرار حالة الاستقرار النسبي في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، مع احتمالات حدوث تحركات محدودة وفقًا للتغيرات العالمية في الأسواق المالية، وأسعار الفائدة، والتدفقات الاستثمارية.

احتياطي النقد الأجنبي 

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 52.831 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ52.746 مليار دولار في فبراير 2026، بزيادة بلغت نحو 85 مليون دولار.

ويعد هذا المستوى من الاحتياطي هو الأعلى في تاريخ البلاد، ما يعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية، وتوفير احتياجات السوق من العملات الأجنبية.
 

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

كما كشف البنك المركزي عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2025/2026 بنسبة 28.4%، لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار، مقارنة بـ20 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

