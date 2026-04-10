بعد سريان قرار وقف إطلاق النار.. سعر الدولار يستقر في السوق الرسمية

استمر استقرار سعر الدولار مع أول تعاملات له اليوم الجمعة 10-4-2026 على مستوي السوق الرسمية بدون تغيير.

سعر الدولار اليوم

وأظهر سعر الدولار ثباتًا مع سريان قرار إيقاف اطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ليثبت سعر الصرف الأجنبي بدون تغيير.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار 53.08 جنيهًأ للشراء و 53.18 جنيهًا للبيع في البنك المركزي المصري.

أقل سعر دولار

وبلغ أقل سعر دولار 52.99 جنيهًا للشراء و 53.09 جنيها للبيع في بنكي " الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية".

وصل ثاني أقل سعر دولار 53 جنيهًا للشراء و 53.1 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي و البنك المصري لتنمية الصادرات.

متوسط سعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه 53.05 جنيها للشراء و 53.15 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول، الكويت الوطني، فيصل الإسلامي، بيت التمويل الكويتي".

أعلي سعر دولار

وبلغ أعلي سعر دولار 53.1 جنيهًأ للشراء و 53.2 جنيها للبيع في بنوك " نكست، سايب، HSBC".

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 53.09 جنيهًا للشراء و 53.19 جنيهًا للبيع في بنوك " الأهلي المصري، مصر، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، العربي الإفريقي الدولي،ميد بنك، قناة السويس"، الأهلي الكويتي، التعمير والاسكان،أبوظبي الأول".