بدون تغيير.. 53.08 جنيها آخر سعر للدولار في السوق الرسمية اليوم

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم السبت 11-4-2026 على مستوي السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار استقرارًا في مواجهة الجنيه منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي بدون تغيير وذلك لليوم الثاني على التوالي.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي منذ آخر يوم عمل 53.08 جنيهًا للشراء و 53.2 جنيها للبيع.

أقل سعر

سجل اقل سعر دولار 52.99 جنيهًأ للشراء و 53.09 جنيهًا للبيع في بنوك " الأسكندرية، الإمارات دبي الوطني".

وصل ثاني أقل سعر دولار 53 جنيها للشراء و 53.1 جنيها للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، مصرف أبوظبي الإسلامي".

متوسط سعر الدولار

سعر متوسط سعر الدولار بمغظم البنوك 53.05 جنيهًا للشراء و 53.15 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، بيت التمويل الكويتي، الكويت الوطني، فيصل الاسلامي، البركة، أبوظبي التجاري".

ووصل سعر الدولار 53.08 جنيهُا للشراء و 53.18 جنيهًا للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، العقار المصري العربي، الأهلي الكويتي"

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار 53.1 جنيهًا للشراء و 53.2 جنيها للبيع في بنوك " نكست، سايب، HSBC"

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 53.09 جنيهًأ للشراء و 53.19 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي المصري، مصر، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، ميد بنك،قناة السويس، المصرف المتحد، العربي الإفريقي الدولي".