التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا وإنبي في الدوري

حسم التعادل الإيجابي مباراة سيراميكا كليوباترا وإنبي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد بتروسبورت، في الجولة الثالثة والعشرون، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 23، بقدم أحمد بلحاج من ضربة جزاء.

وأدرك إنبي هدف التعادل في الدقيقة 85، عن طريق كالوشا.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 40، محتلا المركز الرابع، كما ارتفع رصيد إنبي إلى النقطة 34 في المركز الخامس.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: كريم الدبيس - رجب نبيل - سعد سمير - چاستيس آرثر.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - صديق ايجولا - محمد رضا بوبو - أيمن موكا.

خط الهجوم: ماثيو أوجور.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد طارق - أحمد عابدين - محمد المغربي - حسين السيد - كريم نيدفيد -زياد الشيات -محمد صادق - محمد عبد الله - إبراهيم محمد.