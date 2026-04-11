محافظ البحر الأحمر يهنئ الأقباط بعيد القيامة

قدم الدكتور وليد البرقي التهنئة للمسيحيين بعيد القيامة أثناء حضور القداس بكنائس الأنبا شنودة والقديس يوسف والكنيسة الإنجيلية بالغردقة.

كان فى استقبال محافظ البحر الأحمر والوفد المرافق له، قيادات الكنائس بالغردقة، حيث رافق المحافظ خلال تقديمه التهانى اللواء أيمن الحمزاوي مدير أمن البحر الأحمر، واللواء تامر عادل مدير ادارة الامن الوطني بالبحرالأحمر، والسيدة ماجدة حنا نائب محافظ البحر الأحمر، والعميد أ. ح. محمد طلبه المستشار العسكري بالبحر الأحمر،

واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد ، والاستاذ هيثم فارس مدير مكتب المحافظ ومديري المديريات وعدد من القيادات الأزهر والاوقاف بالبحر الأحمر، و أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

وفي بداية كلمته هنأ آلاف الأقباط اليوم بعيد القيامة المجيد في مدن محافظة البحر الأحمر ، قائلًا«تهنئة خاصة مني ومن أبناء محافظة البحر الأحمر لإخواتنا المسيحيين بمناسبة عيد القيامة ، نتمنى أن تمتلئ أيامكم بالفرح والمحبة».

وأشار محافظ البحر الأحمر ، لرفع حالة الطوارئ لتأمين وسلامة الإخوة المسيحيين خلال احتفالات العيد، مؤكدًا أن الأمن والاستقرار هما الأساس في بناء مجتمع متماسك في إطار التعايش السلمي والتفاهم بين أبناء محافظة البحر الأحمر، والروح الوطنية العالية في البلاد.