برلمانية باكستانية: تمديد مفاوضات واشنطن وطهران وارد.. والخلافات تعرقل الحسم السريع

رجّحت سحر كامران، عضوة البرلمان الباكستاني، أن تشهد مفاوضات إسلام آباد بين الولايات المتحدة وإيران جولات إضافية خلال الأيام المقبلة، في ظل صعوبة التوصل إلى نتائج حاسمة من الجولة الأولى.

البرنامج الصاروخي الإيراني

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حساني بشير على شاشة القاهرة الإخبارية، أن الوفدين يطرحان شروطًا معقدة، خاصة فيما يتعلق بالبرنامج الصاروخي الإيراني، وهو ما يجعل فرص التوصل إلى اتفاق شامل في المدى القريب محدودة.

وأضافت أن المشهد التفاوضي تحكمه حسابات سياسية دقيقة، حيث يسعى دونالد ترامب إلى تحقيق مكسب سياسي يعزز صورته كمنتصر، في مقابل تمسك طهران بأوراق ضغط قوية، ما يفرض معادلة تفاوضية تتطلب قدرًا من التنازلات المتبادلة.

تقريب وجهات النظر

وأشارت إلى أن استمرار الوساطة التي تقودها باكستان، إلى جانب الجهود الدولية، قد يسهم في تقريب وجهات النظر، والمؤشرات الحالية تحمل بعض الإيجابية، مع احتمالات التوصل إلى تفاهمات جزئية تمهد لتهدئة أوسع في المنطقة.

