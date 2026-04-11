نشأت الديهي : مفاوضات إسلام آباد بين واشنطن وطهران تجري وسط صراع روايات

قال الإعلامي نشأت الديهي إن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد تُعقد في أجواء يسيطر عليها الغموض، في ظل اعتماد وسائل الإعلام على إفادات غير رسمية، وغياب تصريحات واضحة يمكن الوقوف عندها لتقييم مجريات الحوار.



وأوضح الديهي، خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم، أن المفاوضات التي انطلقت داخل فندق سيرينة تشهد مشاركة وفد أمريكي رفيع برئاسة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، وعضوية جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، إلى جانب وفد فني وأمني ومالي موسع.



وفي المقابل، أشار الإعلامي، إلى أن الوفد الإيراني يترأسه محمد باقر قاليباف، بمشاركة وزير الخارجية عباس عراقجي، ووفد كبير يضم عشرات المسؤولين من قطاعات فنية وعسكرية ومالية، في خطوة تعكس جدية غير مسبوقة في التعاطي مع هذه الجولة من المفاوضات.



وأضاف أن هذه المباحثات تأتي في توقيت حساس، حيث يخوض الطرفان مرحلة دقيقة بعد تطورات عسكرية معقدة، فضلًا عن ضغوط داخلية في الولايات المتحدة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، وهو ما يدفع واشنطن للبحث عن مخرج سياسي.



وأكد الديهي أن كلا الطرفين "أمريكا وإيران فوق الشجرة"، في إشارة إلى تمسك كل منهما بمواقفه، مع سعي متبادل للنزول بأقل الخسائر الممكنة مع الحفاظ على صورة الكرامة الوطنية.



واختتم بأن المشهد الحالي لا يقتصر على التفاوض السياسي فقط، بل يشهد أيضًا صراعًا إعلاميًا حادًا بين الروايتين الأمريكية والإيرانية، فيما وصفه بـ"حرب السرديات" التي تسير بالتوازي مع المفاوضات على الأرض.