نشأت الديهي: تصريحات ترامب تثير قلقًا عالميًا وسط تصاعد التوتر مع إيران

حذّر الإعلامي نشأت الديهي من خطورة التصعيد الحالي بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا أن العالم يعيش حالة من الترقب والقلق الشديدين في ظل احتمالات تطور الأوضاع إلى مواجهة عسكرية واسعة.



وأشار "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten، إلى أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة، من بينها استخدام قوة عسكرية غير مسبوقة، قد تصل إلى حد السلاح النووي، خاصة مع حديثه عن إمكانية "إبادة حضارة كاملة".



وأضاف أن المشهد الحالي يتسم بحالة من الغموض والارتباك، متسائلًا عما إذا كانت هذه التصريحات جزءً من خطة مدروسة أو تعكس حالة من الفوضى السياسية.



كما لفت إلى ما وصفه بتأثير بنيامين نتنياهو على القرار الأمريكي، وفق ما تتداوله بعض وسائل الإعلام، موضحًا أن إيران تواجه ضغوطًا كبيرة في ظل امتلاكها كميات من اليورانيوم المخصب وقدرات صاروخية، ما يزيد من تعقيد المشهد ويهدد بتداعيات خطيرة على المنطقة والعالم.