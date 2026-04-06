نشأت الديهي يكشف السيناريو الأسوأ في حال استمرار الحرب الإيرانية الحالية

قال الإعلامي نشأت الديهي، في تعليقه على التوقعات بوصول سعر الخام إلى 150 دولار، "هتبقى مصيبة وأنا هنا مش بتكلم على مصر ولكن مصيبة على العالم وعلى الاقتصاد والغذاء العالمي".

وأضاف "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، "الوضع شديد الصعوبة، مش عارف الناس حاسة بحقيقة الأزمة ولا لا، لتر السولار يكلف الدولة 79 جنيه والدولة تبيعه بـ20.5 وتتحمل الفرق حوالي 50 جنيه".



وتابع "لما أجي اقعد مكان رئيس الوزراء مطلوب مني كل يوم الصبح 100 مليون دولار يوميا، فاتورة الطاقة 2.5 مليار دولار اليوم، الناس لازم نعرفهم أنا خايف على البلد بقول الكلام اللي يؤلم بقول كل الكلام خسارة لأن أسوأ شيء إني اخدرك لازم نكون حاسين بواقع وعمق الأزمة علشان نقدر نفكر مع بعض".



واستطرد "هذا ليس وقت المزايدة هذا وقت الشرفاء نحن نعيش أزمة حقيقية عنوانها أزمة طاقة تؤدي إلى أزمة غذاء وتضخم وانكماش، أنا لست في الحكومة أو مسؤول في المجالس المحلية ولكن أنا بتكلم خوفًا على هذا البلد وبقول للناس ولكل القوى السياسية لازم تطلع تكلم وتقول للناس".



وأردف "عايزين نكلم طلبة الجامعة والعمال هذا هو وقت العمل الوطني لأننا في أزمة وهذه الأزمة عايزة تكاتف ووضوح".