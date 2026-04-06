سامي مغاوري لصدى البلد: تعاطفت مع شخصيتي في مسلسل أب ولكن

أعرب الفنان سامي مغاوري عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في مسلسل أب ولكن، مؤكدًا أنه تحمس لتقديم دوره منذ اللحظة الأولى بسبب طابعه الإنساني المختلف ورسائله العميقة التي تمس الأسرة والمجتمع.

وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أوضح مغاوري أنه تعاطف بشدة مع الشخصية التي يقدمها داخل العمل، حيث يجسد دور الجد الطيب الحنون الذي تربطه علاقة قوية بحفيدته، ويسعى دائمًا لاحتوائها وتقديم الدعم النفسي لها في ظل الظروف الأسرية المعقدة.

وأشار إلى أن الشخصية تحمل العديد من المشاعر الإنسانية الصادقة، خاصة في طريقة تعاملها مع الطفلة ومحاولتها تعويضها عن أي نقص عاطفي قد تتعرض له، مؤكدًا أن هذا النوع من الأدوار يلامس الجمهور بشكل كبير لأنه يعكس واقعًا يعيشه الكثيرون داخل المجتمع.

وأكد سامي مغاوري أن الرسالة التي يقدمها المسلسل مهمة للغاية، حيث يناقش قضية حساسة تتعلق بضرورة الحفاظ على التوازن النفسي للأطفال، خاصة بعد وقوع الطلاق بين الأب والأم، مشددًا على أن الأطفال هم الطرف الأكثر تأثرًا بهذه الأزمات، ويحتاجون إلى دعم واحتواء من جميع أفراد الأسرة.

وأضاف أن العمل يسلط الضوء على أهمية دور الأجداد في حياة الأحفاد، خاصة في الأوقات الصعبة، حيث يمكنهم أن يكونوا مصدر أمان واستقرار نفسي، وهو ما يظهر بوضوح من خلال تطور الأحداث داخل المسلسل.

وأوضح مغاوري أنه سعيد بالتجربة بشكل عام، سواء على مستوى الدور أو التعاون مع فريق العمل، مشيرًا إلى وجود حالة من الانسجام بين جميع المشاركين، وهو ما انعكس إيجابيًا على جودة العمل.

ويشارك في بطولة مسلسل أب ولكن، محمد فراج، هاجر أحمد، عفاف رشاد، محمد أبو داود، هايدي عبد الخالق، إبراهيم السمان، إلى جانب سامي مغاوري، فاتن سعيد، والطفلة لوليا، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين.

المسلسل من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، ويأتي في إطار اجتماعي درامي يناقش عددًا من القضايا الأسرية والإنسانية من خلال شخصيات متنوعة تجمعها علاقات عائلية معقدة.



وتدور أحداث «أب ولكن» في 15 حلقة فقط، حيث يعتمد على تصاعد درامي سريع، ويقدم مجموعة من الحكايات الاجتماعية التي تعكس طبيعة العلاقات داخل الأسرة المصرية، مع التركيز على الروابط الإنسانية بين الآباء والأبناء والأجداد، في محاولة لتقديم محتوى درامي هادف يحمل رسائل توعوية مهمة للمجتمع.