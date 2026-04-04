سامي مغاوري يكشف لــ صدي البلد شخصيته في اللعبة 5

كشف الفنان سامي مغاوري عن تفاصيل شخصيته في الجزء الخامس من مسلسل اللعبة، مؤكدًا أن العمل يحمل العديد من المفاجآت التي ستنال إعجاب الجمهور، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته الأجزاء السابقة.

وأوضح سامي مغاوري، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، أنه يجسد خلال أحداث الجزء الجديد شخصية “بسيوني الملط”، وهو رجل يدّعي الذكاء والمعرفة بكل شيء، ويتعامل مع من حوله على هذا الأساس، بينما تكشف الأحداث في إطار كوميدي ساخر عكس ذلك تمامًا، حيث يقع في العديد من المواقف الطريفة التي تُبرز تناقض شخصيته.

أشار إلى أن الشخصية تحمل طابعًا مختلفًا ومميزًا، إذ تعتمد على الكوميديا القائمة على المفارقات، وهو ما يضيف بُعدًا جديدًا للأحداث، مؤكدًا أن الجمهور سيشهد تطورات غير متوقعة خلال الحلقات.

أعرب مغاوري عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في الجزء الخامس من المسلسل، خاصة في ظل النجاح الجماهيري الواسع الذي حققته السلسلة منذ عرضها الأول

ويشارك في بطولة الجزء الخامس من مسلسل اللعبة نخبة من النجوم، من بينهم هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، إلى جانب عارفة عبد الرسول، في عمل يواصل الاعتماد على الكوميديا الاجتماعية التي تمس الحياة اليومية للمشاهدين.

ويُعد مسلسل اللعبة واحدًا من أبرز الأعمال الكوميدية التي حققت جماهيرية واسعة خلال السنوات الأخيرة، حيث استطاع أن يجذب شريحة كبيرة من الجمهور بفضل أسلوبه الساخر الذي يمزج بين الكوميديا والمواقف الحياتية، وهو ما جعله من أكثر الأعمال المنتظرة مع كل موسم جديد.

ومن المتوقع أن يشهد الجزء الخامس استمرار المنافسة الكوميدية بين أبطال العمل، مع تقديم أفكار جديدة ومواقف أكثر جرأة وطرافة، في إطار يحافظ على روح المسلسل التي أحبها الجمهور، ويعزز من مكانته كواحد من أنجح الأعمال الكوميدية في الدراما المصرية الحديثة.