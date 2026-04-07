الصحة: إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة في أقل من 24 ساعة لهذه الفئة من الحالات المرضية

أكد الدكتور محمد العقاد مدير عام المجالس الطبية المتخصصة في وزارة الصحة، أن المجالس الطبية لها دور خاص بمنظومة العلاج على نفقة الدولة والتوجيه الفني .



وقال محمد العقاد في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" المجالس الطبية المتخصصة هي الذراع التنفيذي للدولة لوصول الخدمات الطبية المتاحة لغير القادرين ".



وتابع محمد العقاد :" شروط الحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة هو أن يكون المواطن مصري ولا يتمتع بأي مظلة تأمينية ".

وأكمل محمد العقاد :" المواطن يتوجه لمستشفى حكومي ويكشف عليه طبيب ويتم عقد لجنة ثلاثية مكونة من 3 أطباء لتحديد نوع البروتوكول العلاجي "، مضيفا:" هناك ميكنة كاملة لمنظومة العلاج على نفقة الدولة ".



وتابع محمد العقاد :" يتم تصنيف الطلبات إلى طلب طارئ او عادي او طلب لعلاج مزمن ويتم مراجعة الطلبات وفقا للأولويتها "، مضيفا:" لو الطلب طارئ ويحتاج إلى تدخل طبي عاجل مثل حالات أمراض القلب والقسطرة يتم إصدار القرار في أقل من 24 ساعة ".