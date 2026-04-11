عمرو حمزاوي : واشنطن لم تحقق انتصارًا سياسيًا من الحرب على إيران

أكد الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية، أن الولايات المتحدة لم تنجح في تحقيق أي انتصار سياسي واضح من الحرب على إيران، مشيرًا إلى أن مسار الأحداث دفع الأطراف المتنازعة إلى العودة لطاولة المفاوضات بحثًا عن مكاسب سياسية بديلة.



وأوضح حمزاوي، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم في برنامج حديث القاهرة المذاع على قناة القاهرة والناس، أن لبنان كان من أكثر الدول تضررًا من تداعيات الصراع، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وانعكاساتها المباشرة على الداخل اللبناني.



وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الأهداف الأمريكية شهدت تغيرات متلاحقة، حيث انتقلت من الحديث عن تغيير النظام الإيراني إلى التركيز على ملف البرنامج النووي، دون تحقيق نتائج سياسية حاسمة، وهو ما يعكس محدودية المكاسب التي حققتها واشنطن مقارنة بحجم التصعيد.



وأضاف أن هذا الوضع دفع الولايات المتحدة، إلى جانب إيران، إلى البحث عن مخرج سياسي عبر المفاوضات، بدلًا من الاستمرار في المواجهة، في محاولة لتعويض غياب الانتصار السياسي على أرض الواقع.



كما لفت حمزاوي إلى أن إيران تكبدت خسائر اقتصادية ضخمة نتيجة الحرب، إذ تشير التقديرات إلى خسائر تتراوح بين 300 مليار وتريليون دولار، ما يعكس حجم الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تواجهها طهران.



واختتم أستاذ العلوم السياسية، بأن توجه الطرفين نحو التفاوض يعكس سعي كل منهما لتحقيق مكاسب سياسية لم تتحقق خلال المواجهات العسكرية، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي.