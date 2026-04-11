غدا.. قرعة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات بالأهلي

تجري في الخامسة مساء غد الأحد بمقر النادي الأهلي بالجزيرة مراسم قرعة بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة «سيدات»، التي يستضيفها ‏النادي ‏خلال الفترة من 11 إلى 24 أبريل الجاري‎‏، وذلك في حضور محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة ‏النادي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ‏وأحمد حسام عوض عضو المجلس، نائب رئيس اللجنة، وبشرى حجيج رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، والمهندس ياسر ‏قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، ومندوبي وممثلي الفرق المشاركة واللجان المعاونة.‏

حرصت اللجنة العليا المنظمة للبطولة، برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، على متابعة كافة ‏الأمور التنظيمية والإدارية لضمان خروج البطولة بالشكل الذي يليق بمكانة الأهلي، حيث تم وضع خطة تنظيمية متكاملة شملت جميع التفاصيل اللوجستية والإدارية.

وتم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتأمين وصول الوفود المشاركة من مختلف الدول الإفريقية، وتسهيل إجراءات الاستقبال بالمطارات، قبل نقلها إلى مقار الإقامة، كما جرى تجهيز صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بأحدث الإمكانيات الفنية والتقنية، سواء من حيث أرضية الملعب أو أنظمة الإضاءة والصوت.

اطمأنت اللجنة على الترتيبات الخاصة بمواعيد التدريبات والتنقلات، مع توفير حافلات لنقل الفرق بين الفنادق وصالات التدريب والمباريات، فضلًا عن توفير أطقم طبية متكاملة ووحدات إسعاف مجهزة للتعامل مع أي حالات طارئة. كما تم تشكيل فرق عمل متخصصة للإشراف على كل جوانب البطولة، بداية من الاستقبال وحتى ختام المنافسات.

وتسعى اللجنة العليا المنظمة للبطولة إلى تقديم نموذج يُحتذى في تنظيم البطولات القارية، مستفيدة من خبراتها السابقة، وتعزيز مكانة مصر كوجهة مفضلة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.