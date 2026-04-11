مشوه بالتراضي.. خبير لوايح يحذر إدارة الأهلي: الوقت يداهمكم والدوري هيضيع

وجه خبير اللوائح عامر العمايرة رسالة إلى إدارة النادى الأهلي بعد الفوز على سموحة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت، مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب العمايرة عبر حسابه علي فيسبوك "الإدارة معها 16 يوم ياريت حد يقعد مع ييس توروب ويحاول يقنعه بإنهاء العقد بالتراضي ويتم التعاقد مع مدير فنى عنده شخصية يلحق بطولة الدوري من الضياع "

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 44 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد سموحة عند النقطة 31 في المركز السابع، ليستعيد الفريق الأحمر الانتصارات في مرحلة حسم الدوري وينعش آماله في المنافسة على لقب الدوري.

ويضرب النادي الأهلي موعدًا مع مباراة نارية حينما يحل ضيفًا على بيراميدز لحساب الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري مرحلة التتويج في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد الدفاع الجوي.

جدول ترتيب الدوري المصري (مرحلة التتويج)

1- الزمالك: 46 نقطة

2- بيراميدز: 44 نقطة

3- الأهلي: 44 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا: 40 نقطة

5- المصري: 33 نقطة

6- إنبي: 33 نقطة

7- سموحة: 31 نقطة