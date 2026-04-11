الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رمز الشر.. تفجير دمية لنتنياهو في إسبانيا يشعل الجدل ويثير اتهامات بالكراهية

تفجير دمية لنتنياهو في إسبانيا
تفجير دمية لنتنياهو في إسبانيا
فرناس حفظي

أثارت واقعة تفجير وإحراق دمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موجة واسعة من الجدل في إسبانيا، بعدما أقدم مشاركون في بلدة إل بورغو التابعة لمقاطعة مالقة، خلال احتفالات “الأسبوع المقدس” التي تسبق عيد الفصح، على حرق دمية ضخمة له وسط حضور جماهيري.

الدمية، التي بلغ ارتفاعها 7 أمتار وحملت عبارة “قاتل الشعب”، احتوت على ما يقارب 13.9 كيلوغرامًا من المتفجرات، حيث جرى تفجيرها وإحراقها أمام السكان والسياح، وسط تصفيق وهتافات من الحضور، في مشهد وثّقته مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل.


ووفقًا لما تم تداوله في فيلم وثائقي من موقع الحدث، فقد وُصفت إسبانيا بأنها من أبرز الدول التي رفعت صوتها ضد الحرب في غزة والمنطقة، مع الإشارة إلى مواقف داعمة لفلسطين، من بينها تصريحات الممثل خافيير بارديم الذي دعا إلى “تحرير فلسطين” خلال حفل الأوسكار، وموقف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي أكد رفضه للحرب.


من جانبها، دافعت عمدة البلدة ماريا دولوريس نارفايز عن الواقعة، موضحة أنها تأتي ضمن تقليد محلي قديم يُعرف بـ“حرق يهوذا” (Quema de Judas)، والمستمر منذ أربعينيات القرن الماضي، حيث يتم سنويًا اختيار شخصية ترمز إلى “الشر” للتعبير عن رفض قضايا مثل العنف أو الفساد أو الحروب.


في المقابل، واجهت الواقعة انتقادات حادة، إذ اعتبرها البعض عملًا ينطوي على دلالات معاداة للسامية، خاصة مع اختيار شخصية نتنياهو، بينما أشار منتقدون إلى أن الحدث يتجاهل حساسية السياقات التاريخية في أوروبا.


وردّت السفارة الإسرائيلية في إسبانيا على الحادثة، واصفة ما جرى بأنه “مشهد كراهية” وتحريض على العنف، مؤكدة أن “الإرهاب هو الشر الحقيقي الذي يهدد الجميع”.


في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر قررا استبعاد إسبانيا من مركز التنسيق المدني-العسكري في كريات جات، الذي أُنشئ ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة، وذلك على خلفية ما وصفته بـ“المواقف المعادية لإسرائيل” من قبل حكومة سانشيز.


وقال نتنياهو تعليقًا على ذلك إن إسرائيل “لن تلتزم الصمت أمام من يهاجمها”، متهمًا إسبانيا بتشويه صورة جنود الجيش الإسرائيلي، ومؤكدًا أن أي دولة تستهدف إسرائيل دبلوماسيًا “ستدفع ثمنًا”.


من جهته، اعتبر وزير الخارجية جدعون ساعر أن الحكومة الإسبانية فقدت قدرتها على لعب دور إيجابي في جهود السلام، مشيرًا إلى ما وصفه بـ“انحياز واضح ضد إسرائيل”.


يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين، خاصة بعد إعلان إسبانيا إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الأمريكية المشاركة في ضربات ضد إيران، ورفضها استخدام قواعد عسكرية داخل أراضيها لتنفيذ تلك العمليات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

البنزين

بعد هبوط سعر النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار اليوم

400 جنيه نزول| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه نزولا| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

تقديم الساعة 60 دقيقة

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

وزير التربية والتعليم

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

وحدات سكنية

طرح جديد.. الإسكان توفر 50 ألف شقة في انتظار المتقدمين بهذه المحافظات

مجلس النواب

مقترح جديد.. زواج الأم لا يسقط حضانة الطفل و10 آلاف جنيه حد أدني للنفقة

السعودية وباكستان

الدفاع السعودية: وصول قوات عسكرية باكستانية إلى قاعدة الملك عبد العزيز

ترشيحاتنا

الاهلي

كريم خطاب يهاجم أداء الأهلي أمام سموحة : لا شكل ولا روح

رونالدو

النصر يتفوق على الأخدود بقدم رونالدو في الشوط الأول

منتخب مصر للكرة النسائية يختتم تدريباته قبل السفر للسعودية غداً

منتخب مصر للكرة النسائية يختتم تدريباته قبل السفر للسعودية غداً

بالصور

القهوة بالليمون .. هل تساعد على التخسيس أم مجرد تريند بلا فوائد؟

هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟
هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟
هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟

تحذير .. الرنجة مجهولة المصدر تعرضك لمشاكل خطيرة تصل للوفاة

الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة

أسباب تراكم دهون البطن غير كثرة الطعام.. أمراض خفية

أمراض تسبب زيادة الوزن
أمراض تسبب زيادة الوزن
أمراض تسبب زيادة الوزن

أسوأ 5 سيارات موديل 2026 ندم أصحابها على شرائها

سيارات 2026
سيارات 2026
سيارات 2026

فيديو

ريهام عبدالغفور والتــ.ـحـرش

تعرضت للتحـرش من مسن.. ريهام عبدالغفور تكشف سر طفولتها

سبب وفاة والد سيمون

سبب مفاجئ.. سيمون تكشف كواليس صادمة وراء وفاة والدها

تريند الفخار

فخار بيتاكل.. ترند غريب على تيك توك يثير القلق وتحذيرات طبية

آية عبدالرحمن

آية عبدالرحمن تروي كواليس حوارها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

المزيد