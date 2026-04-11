تحذير .. هذه الأشياء تهدد كبار السن بمرض خطير

يصبح الجهاز المناعي أبطأ وأضعف عند كبار السن ويمكن أن تزيد بعض المشاكل الصحية ومنها أمراض الرئة كما أن بعض الأدوية تزيد من خطر الإصابة بهذه الأمراض.

ووفقا لموقع فارم ايزي نعرض اهم الأسباب والعوامل التي تزيد من خطر إصابة كبار السن بأمراض الرئة.

ضعف جهاز المناعة

مع التقدم في السن، يعجز الجسم عن إنتاج خلايا مناعية قوية لمكافحة العدوى ويكون الأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم من يعانون من ضعف المناعة، أو المصابين بالسرطان، أو مشاكل الكلى، أو من يتناولون أدوية تضعف المناعة، أو من لا يملكون طحالاً (عادةً بسبب بكتيريا المكورات الرئوية ، أو المستدمية النزلية ، أو النيسرية السحائية) .



المشاكل الصحية

يمكن أن تُضعف مشاكل مثل الانسداد الرئوي المزمن، وأمراض القلب، وأمراض الكبد، أو داء السكري، الرئتين وفي حالة الانسداد الرئوي المزمن، يُسهّل تلف المسالك الهوائية، وتراكم المخاط الزائد، وتغيرات بكتيريا الرئة، نموّ العدوى و تُغيّر أمراض الكبد جهاز المناعة وتؤثر على قدرة الجسم على التخلص من التهابات الرئة و في حالة أمراض القلب، يتراكم السائل في الرئتين، مما قد يُبطئ إزالة البكتيريا ويؤثر على جهاز المناعة في الرئتين .



نمط الحياة

يمكن أن يزيد كون الشخص ذكراً، أو اتباع نظام غذائي سيئ، أو عدم شرب كمية كافية من الماء، أو التلوث، أو تناول الكحول، أو التدخين، أو الإقامة في دور رعاية المسنين من المخاطر.



الأدوية

قد تزيد أدوية الصحة النفسية، وأدوية النوم، وأدوية الحموضة، وأدوية الحساسية، أو الستيرويدات من خطر الإصابة و بعض أدوية الصحة النفسية (مثل مضادات الذهان) وأدوية النوم (مثل المواد الأفيونية أو البنزوديازيبينات) قد تُبطئ وظائف الجسم وتزيد من احتمالية دخول الطعام أو السوائل إلى الرئتين وهذا قد يؤدي إلى نوع من عدوى الرئة يُسمى الالتهاب الرئوي الاستنشاقي. كما أن أدوية الحموضة مثل مثبطات مضخة

البروتون (مثل أوميبرازول ، ولانسوبرازول ) قد تُضعف دفاعات الجسم عن طريق التأثير على الخلايا المناعية، مما يُصعّب مكافحة العدوى.

تحذير



كبار السن الذين يستلقون لفترات طويلة، أو يعانون من صعوبة في البلع، أو يستخدمون أنابيب التغذية، أو يشعرون بنعاس شديد، أو لديهم سوء نظافة الفم، معرضون لخطر الإصابة بالتهاب رئوي شفطي كما أن الأورام في الفم أو المجاري التنفسية قد تزيد من هذا الخطر .