قفزة كبيرة في الاستثمارات الكويتية بمصر.. 15 مليار دولار تعكس قوة العلاقات الثنائية

قال السفير غانم صقر الغانم، سفير الكويت في القاهرة، إن الاستثمارات الكويتية في مصر داخلة في عدة مجالات، ونتج عنها شركات تمثل الهيئة العامة للاستثمار موجودة في مصر، مضيفًا أن حجم الاستثمار الكويتية في مصر، يبلغ أكثر من 15 مليار دولار، يخص القطاع الخاص منها ما يقارب 10 مليارات دولار.

وأضاف "صقر"، في لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا يدل على الثقة للسوق المصري، وبعد تشكيل الحكومة الكويتية وعقد اللجنة المشتركة سيكون هناك وفودًا استثمارية واقتصادية ستردد على مصر، نظرًا لأن الخارطة الاقتصادية التي تعرضها مصر جاذبة للاستثمارات.

تعاون في القطاع النفطي

وأكمل السفير غانم صقر الغانم: "الكويت موجودة في السوق المصرية وهناك تعاون في القطاع النفطي، فهناك شركات تعمل بما يقارب من مليار ونصف المليار دولار في القطاع النفطي المصري، حيث إننا نرى أنه كذلك قطاع واعد نتطلع لقفزات في الاستثمارات الكويتية في مصر".