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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي

قال الإعلامي محمد فاروق، إن الأشعة التي أجراها أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، أثبتت تعرضه لشد في العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.

وكتب محمد فاروق عبر حسابه علي فيسبوك "طبيب الأهلي: الأشعة تثبت إصابة أحمد عبد القادر لاعب الفريق بـ"شد في العضلة الخلفية" ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية"

وتعرض عبد القادر لإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الإسماعيلي، التي أقيمت أمس على استاد برج العرب، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين الأربعاء الماضي على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.

ويخوض الأهلي المباراة المقبلة أمام فريق الجونة يوم 4 مايو المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري.

 

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