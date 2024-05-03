أبيض يا ورد | خالد الغندور يثير الجدل بسبب ضربة جزاء سامسون

علق الإعلامي خالد الغندور علي أحقية نادي الزمالك في ضربة الجزاء في مباراة البنك الأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الخميس، على استاد القاهرة، في ختام الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكتب خالد الغندور لاعب الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك "اللي بيقول ان كورة سامسون مع عبد الغني مش ضربة جزاء يروح يتفرج علي حاجة ثانية غير كرة القدم ده يبقي ابيض يا ورد مش فاهم حاجة"

سجل الهدف أحمد سيد زيزو من نقطة الجزاء، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول، كان تحصل عليها البديل سامسون أكينيولا.

بهذه النتيجة، يحتل فريق الزمالك المركز الـ 12 في جدول الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مواجهات.