قيادي بالمؤتمر: توطين صناعة الدواء ركيزة استراتيجية لبناء اقتصاد صحي مستدام

أكد المهندس محمد عبد الحميد، رئيس لجنة الاستثمار بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أن التوسع في تصنيع الدواء محليًا يمثل خطوة محورية نحو تعزيز الأمن الدوائي المصري وتحويل الدولة إلى مركز إقليمي قادر على إنتاج وتصدير مستحضرات دوائية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويخفف الاعتماد على الاستيراد.

وقال المهندس محمد عبد الحميد، إن الدولة تمضي بخطى ثابتة في مسار توطين الصناعة الدوائية اعتمادًا على التكنولوجيا المتقدمة ونظم تصنيع حديثة، ما يعزز تنافسية السوق المحلي، ويخفض تكاليف توفير الدواء، ويفتح آفاقا واسعة أمام الاستثمارات المرتبطة بالبحث والتطوير والصناعات الحيوية.

ربط الصناعة الدوائية بأهداف التنمية المستدامة

وشدد "عبد الحميد" على أن ربط الصناعة الدوائية بأهداف التنمية المستدامة يعد توجهاً علمياً واقتصادياً متوازناً، خاصة مع ما تحققه هذه السياسة من دعم مباشر لمبادرات الرعاية الصحية الوطنية، وفي مقدمتها صحة المرأة، وتحسين جودة الخدمات العلاجية، تحقيقًا لخطة الدولة ورؤيتها التنموية حتى عام 2030.

وأكد القيادي بحزب المؤتمر أهمية تحفيز بيئة الاستثمار الصناعي، وتوسيع برامج الشراكات البحثية، وتطوير كوادر قادرة على مواكبة التكنولوجيا الدوائية الحديثة لضمان توافر دواء آمن وفعّال للمواطن المصري بسعر عادل ومستدام.