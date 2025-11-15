برلمانية: الاستثمار في رأس المال البشري يسهم في دفع عجلة النمو

ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، جهود الدولة في الاهتمام ببناء الإنسان و الاستمرار في تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر المصرية لتحقيق رؤية مصر 2030 .

و أوضحت “ الكسان ” فى تصريح لـ “ صدى البلد ” أن وزارة التضامن الاجتماعي أنتجت العديد من برامجها التنموية الشاملةـ والتي استهدفت في المقام الأول تعزيز قدرات الأفراد والأسر عبر إتاحة فرص التعليم والتدريب ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

كما أوضحت عضو النواب أن الاستثمار في رأس المال البشري لا يقتصر على توفير الدعم المالي فقط، بل يمتد ليشمل بناء منظومة حماية اجتماعية فعالة تضمن تمكين المواطن وتحسين مستوى معيشته، بما يسهم في دفع عجلة النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية.

يشار إلى أن شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات الجلسة الحوارية «طول العمر الصحي عبر الأجيال.. السياسات والابتكارات والنمو الشامل»، والتي شهدها الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور حسام أبو مرعى وزير صحة لاتفيا.

جاء ذلك ضمن أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص»، في العاصمة الإدارية الجديدة.

أدارت الجلسة الدكتورة سميرة التويجري، المدير العالمي للسكان والتنمية بالبنك الدولي، بمشاركة الدكتورة عبلة الألفي نائبة وزير الصحة والسكان، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والدكتورة هالة يوسف ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتور حاتم إسماعيل، والدكتورة ريتو سادنا من منظمة الصحة العالمية.

دعم الطفولة المبكرة..حجر الأساس لبناء الإنسان

وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن ملف كبار السن يمثل أحد أهم ملفات اقتصاد الرعاية، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تعزيز مفهوم الشيخوخة الصحية والدمج المجتمعي، إلى جانب دعم الطفولة المبكرة؛ باعتبارها حجر الأساس لبناء الإنسان، حيث أن الاستثمار في الإنسان في جميع مراحله العمرية؛ هو الطريق نحو مجتمع أكثر تماسكًا وقدرة على تحقيق التنمية الشاملة، بما يضمن مستقبلًا أفضل لكل الأجيال.