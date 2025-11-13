نائب بالشيوخ: الرئيس السيسي يرسخ مفهوم بناء الإنسان بتمكين الشباب

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير بشأن تطوير المنظومتين الشبابية والرياضية تعكس رؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري المتكامل، موضحًا أن الرئيس يضع الشباب في مقدمة أولويات الدولة كقوة دافعة نحو التنمية والاستقرار.

الرياضة أسلوب حياة لجميع فئات المجتمع

وقال سمير في تصريح خاص لـ صدي البلد، إن تأكيد الرئيس على أن تكون الرياضة أسلوب حياة لجميع فئات المجتمع يُجسد اهتمام الدولة ببناء جيل يتمتع بالعافية البدنية والوعي الوطني، لافتًا إلى أن الرياضة أصبحت عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية البشرية وصناعة أجيال قادرة على المنافسة عالميًا.

وأضاف أن الدولة المصرية حققت خلال السنوات الأخيرة قفزات نوعية في تطوير البنية التحتية الرياضية من خلال إنشاء المدن الرياضية والملاعب ومراكز الشباب في مختلف المحافظات، ما يعكس جدية الدولة في تحويل التوجيهات الرئاسية إلى برامج واقعية مؤثرة.

واختتم النائب أحمد سمير تصريحه مؤكدًا:"الرئيس السيسي لا يؤمن بالشعارات، بل بالعمل الميداني، ورؤيته لبناء الإنسان المصري هي الركيزة الأساسية للجمهورية الجديدة التي تقوم على الوعي والانتماء والقدرة على العطاء."

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من المسؤولين لمناقشة تطوير المنظومتين الشبابية والرياضية في مصر، لافتا الي أهمية تنمية الشباب المصري، باعتبارهم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد على ضرورة العمل الجاد لضمان أن تكون الرياضة أسلوب حياة لجميع فئات المجتمع، بما يسهم في تحسين الصحة العامة للشعب المصري.

نشر ثقافة الرياضة بين أبناء الشعب المصري في مختلف الألعاب

وأكد الرئيس السيسي على ضرورة نشر ثقافة الرياضة بين أبناء الشعب المصري في مختلف الألعاب الرياضية.

وأوضح أن الرياضة جزء لا يتجزأ من التنمية البشرية، وأن الشباب هم الأمل في تحقيق التغيير الإيجابي.

وقد استعرض وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع جهود الوزارة في تطوير البرامج الرياضية التي استفاد منها عشرات الملايين من الشباب في الفترة من 2018 إلى 2025، مؤكدًا أن هذه البرامج تساهم في بناء جيل رياضي قادر على المنافسة دوليًا.