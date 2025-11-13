قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلمانية: الرئيس السيسي يؤمن بقدرات الشباب .. ويقود مشروعًا وطنيًا لبناء الإنسان المصري

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنمية الشباب ونشر ثقافة الرياضة تعكس إيمان القيادة السياسية العميق بأن الشباب هم العمود الفقري للدولة المصرية، وقوة دفعها نحو مستقبل أفضل.

 الرئيس السيسي يقود مشروعًا وطنيًا متكاملًا لبناء الإنسان المصري

وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ، صدي البلد إن الرئيس السيسي يقود مشروعًا وطنيًا متكاملًا لبناء الإنسان المصري، يقوم على تنمية العقول، وصقل المهارات، وتشجيع الممارسة الرياضية كأسلوب حياة، مشيرة إلى أن هذه الرؤية تؤكد أن الاستثمار في الإنسان أعظم استثمار يمكن أن تقدمه الدولة لأبنائها.

وأضافت أن توجيهات الرئيس بنشر ثقافة الرياضة بين أبناء الشعب في مختلف الألعاب تأتي استكمالًا لسياسات الدولة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الوعي الصحي والمجتمعي، مؤكدة أن الرياضة لم تعد ترفًا، بل أصبحت قيمة وطنية وتربوية تسهم في بناء الشخصية المصرية القوية.

واختتمت النائبة نجلاء العسيلي تصريحها قائلة:

"الرئيس السيسي وضع أسس الجمهورية الجديدة على قاعدة بناء الإنسان أولًا، ليصبح شباب مصر هم قادة التغيير وصناع المستقبل، بما يليق بتاريخ هذا الوطن العظيم."

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من المسؤولين لمناقشة تطوير المنظومتين الشبابية والرياضية في مصر، لافتا الي أهمية تنمية الشباب المصري، باعتبارهم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد على ضرورة العمل الجاد لضمان أن تكون الرياضة أسلوب حياة لجميع فئات المجتمع، بما يسهم في تحسين الصحة العامة للشعب المصري.

نشر ثقافة الرياضة بين أبناء الشعب المصري في مختلف الألعاب
وأكد الرئيس السيسي على ضرورة نشر ثقافة الرياضة بين أبناء الشعب المصري في مختلف الألعاب الرياضية.

وأوضح أن الرياضة جزء لا يتجزأ من التنمية البشرية، وأن الشباب هم الأمل في تحقيق التغيير الإيجابي.

واستعرض وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع جهود الوزارة في تطوير البرامج الرياضية التي استفاد منها عشرات الملايين من الشباب في الفترة من 2018 إلى 2025، مؤكدًا أن هذه البرامج تساهم في بناء جيل رياضي قادر على المنافسة دوليًا.

الرئيس السيسي الشباب بناء الإنسان المصري

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة بنتها فى شهر العسل | صور

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

صورة المجني عليه

ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الكبير

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

مسرح الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

بشارة بحبح

بشارة بحبح: حماس تريد أن يكون نزع السلاح عبر التوافق لا التهديدات

السفير المصري بكاتموندو يتقدم بأوراق اعتماده لرئيس جمهورية نيبال

السفير المصري بكاتموندو يتقدم بأوراق اعتماده لرئيس جمهورية نيبال

الاتحاد الإفريقي

المؤتمر السنوي للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة يسلط الضوء على السلام وتمكين المرأة والشباب

بالصور

طريقة عمل ميني بيتزا.. سريعة وسهلة لعشاء لذيذ ومغذي

طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا

الزهايمر لم يعد مجرد فقدان ذاكرة .. العلماء يصفونه بـ«السكري من النوع الثالث»

الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل.. طعم بيتي غني ومميز

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل

مصمم أزياء يعلق على إطلالة ليلى علوي بمهرجان القاهرة السينمائي.. جمع الصيحات أمر غير موفق

ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي

منال عبداللطيف تخلع الحجاب

عايزة أتحرر .. منال عبد اللطيف تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها بدون حجاب

شيرين عبد الوهاب

تصاعد الخلافات .. شيرين عبد الوهاب تشتكي شقيقها رسميًا

نجوم الفن

أزرق ملكي.. هكذا سيطر اللون الأنيق على السجادة الحمراء في افتتاح القاهرة

صورة من فعاليات المؤتمر

إيديكس 2025.. تنظيم النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في الأول من ديسمبر بحضور دولي واسع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

