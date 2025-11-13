برلمانية: الرئيس السيسي يؤمن بقدرات الشباب .. ويقود مشروعًا وطنيًا لبناء الإنسان المصري

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنمية الشباب ونشر ثقافة الرياضة تعكس إيمان القيادة السياسية العميق بأن الشباب هم العمود الفقري للدولة المصرية، وقوة دفعها نحو مستقبل أفضل.

الرئيس السيسي يقود مشروعًا وطنيًا متكاملًا لبناء الإنسان المصري

وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ، صدي البلد إن الرئيس السيسي يقود مشروعًا وطنيًا متكاملًا لبناء الإنسان المصري، يقوم على تنمية العقول، وصقل المهارات، وتشجيع الممارسة الرياضية كأسلوب حياة، مشيرة إلى أن هذه الرؤية تؤكد أن الاستثمار في الإنسان أعظم استثمار يمكن أن تقدمه الدولة لأبنائها.

وأضافت أن توجيهات الرئيس بنشر ثقافة الرياضة بين أبناء الشعب في مختلف الألعاب تأتي استكمالًا لسياسات الدولة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الوعي الصحي والمجتمعي، مؤكدة أن الرياضة لم تعد ترفًا، بل أصبحت قيمة وطنية وتربوية تسهم في بناء الشخصية المصرية القوية.

واختتمت النائبة نجلاء العسيلي تصريحها قائلة:

"الرئيس السيسي وضع أسس الجمهورية الجديدة على قاعدة بناء الإنسان أولًا، ليصبح شباب مصر هم قادة التغيير وصناع المستقبل، بما يليق بتاريخ هذا الوطن العظيم."

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من المسؤولين لمناقشة تطوير المنظومتين الشبابية والرياضية في مصر، لافتا الي أهمية تنمية الشباب المصري، باعتبارهم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد على ضرورة العمل الجاد لضمان أن تكون الرياضة أسلوب حياة لجميع فئات المجتمع، بما يسهم في تحسين الصحة العامة للشعب المصري.

نشر ثقافة الرياضة بين أبناء الشعب المصري في مختلف الألعاب

وأكد الرئيس السيسي على ضرورة نشر ثقافة الرياضة بين أبناء الشعب المصري في مختلف الألعاب الرياضية.

وأوضح أن الرياضة جزء لا يتجزأ من التنمية البشرية، وأن الشباب هم الأمل في تحقيق التغيير الإيجابي.

واستعرض وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع جهود الوزارة في تطوير البرامج الرياضية التي استفاد منها عشرات الملايين من الشباب في الفترة من 2018 إلى 2025، مؤكدًا أن هذه البرامج تساهم في بناء جيل رياضي قادر على المنافسة دوليًا.