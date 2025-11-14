674 نشاطًا ثقافيًا في أكتوبر.. مكتبة مصر العامة تدعم الوعي وبناء الإنسان

تعكس مؤشرات الأداء في مكتبة مصر العامة وفرعيها، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، خلال شهر أكتوبر 2025 التزامها المستمر بنشر الثقافة والمعرفة، وتعزيز مبادئ التعلم مدى الحياة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتطوير الخدمات الثقافية المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق القاهرة.

وخلال شهر أكتوبر، قدّمت مكتبة مصر العامة الرئيسية وفرعاها في الزيتون والزاوية الحمراء مجموعة واسعة من الأنشطة التي دعمت تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة، حيث بلغ إجمالي الأنشطة المنفَّذة 674 نشاطًا متنوعًا يستهدف مختلف الفئات العمرية والاجتماعية.

وفي إطار محور العدالة الثقافية، نفذت المكتبات 127 نشاطًا ساهمت في إتاحة الخدمات والبرامج الثقافية لجميع المواطنين دون تمييز، مع التركيز على الفئات ذات الأولوية في الرعاية الثقافية.

أما في محور تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع المصري، فقد نظمت المكتبات 48 نشاطًا ركزت على بناء الوعي وتعزيز السلوكيات الداعمة للاستقرار المجتمعي، من خلال ندوات ومحاضرات وورش عمل تفاعلية.

وفي المجال المتعلق بـ تنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين، تميّزت المكتبات بجهود كبيرة تمثلت في تنفيذ 298 نشاطًا، شملت مسابقات فنية وأدبية، وبرامج لاكتشاف المواهب الصغيرة ورعايتها، ما يعكس دور المكتبة في تمكين الإبداع لدى الأجيال الجديدة.

كما قدّمت المكتبات 8 أنشطة ضمن محور حماية وتعزيز التراث المادي وغير المادي، ركزت على تعريف الجمهور بكنوز التراث المصري وسبل الحفاظ عليه للأجيال القادمة.

وفي محوري تنمية الموارد البشرية والتحول الرقمي، نفّذت المكتبات 136 نشاطًا عززت من قدرات العاملين ورفعت مستوى الخدمات الرقمية المقدمة للجمهور.

كما شهد محورا تعزيز ثقافة التسامح والاعتدال ودعم الانتماء للهوية المصرية والإنجازات الوطنية تنفيذ 57 نشاطًا ركزت على بناء وعي إيجابي بقيم المواطنة والتعددية.

وتؤكد هذه المؤشرات أن مكتبة مصر العامة وفروعها تواصل القيام بدورها الريادي كمنصة ثقافية فاعلة تسهم في تنمية المجتمع وتقديم خدمات معرفية متطورة لجميع المواطنين.