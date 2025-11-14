قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تنال الرحمة والرضوان والبركة والغفران.. خطيب المسجد الحرام: بهذه الطاعة
شبكة عالمية تشيد بمحمد صلاح: أيقونة ليفربول وأفضل جناح في البريميرليج
صحة بني سويف: قافلة تُقدم أكثرمن 3600 خدمة طبية بالمجان لأهالي قرية شاطر بإهناسيا
غاضبة جدا| دينا الشربيني من المباحث إلى جهات التحقيق.. ما القصة؟
أول منطقة استثمارية مخصصة للسياحة العلاجية تبدأ العمل مايو المقبل
قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع
الأمم المتحدة: التهجير الدائم للسكان الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة يرقى إلى جريمة حرب
أدعوا له بالرحمة.. موعد ومكان جنازة محمد صبري نجم الزمالك
الأمم المتحدة: الاحتلال هجر 1500 فلسطيني في الضفة
وزير الأوقاف ناعيا الشيخ نادي أحمد زيدان: جميل الصوت والأذان والخلق والجَنان
علي جمعة: علينا أن نراقب أبنائنا ونتدخَّل في "حُسْنِ الصحبة"
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
674 نشاطًا ثقافيًا في أكتوبر.. مكتبة مصر العامة تدعم الوعي وبناء الإنسان

جمال عاشور

تعكس مؤشرات الأداء في مكتبة مصر العامة وفرعيها، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، خلال شهر أكتوبر 2025 التزامها المستمر بنشر الثقافة والمعرفة، وتعزيز مبادئ التعلم مدى الحياة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتطوير الخدمات الثقافية المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق القاهرة.

وخلال شهر أكتوبر، قدّمت مكتبة مصر العامة الرئيسية وفرعاها في الزيتون والزاوية الحمراء مجموعة واسعة من الأنشطة التي دعمت تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة، حيث بلغ إجمالي الأنشطة المنفَّذة 674 نشاطًا متنوعًا يستهدف مختلف الفئات العمرية والاجتماعية.

وفي إطار محور العدالة الثقافية، نفذت المكتبات 127 نشاطًا ساهمت في إتاحة الخدمات والبرامج الثقافية لجميع المواطنين دون تمييز، مع التركيز على الفئات ذات الأولوية في الرعاية الثقافية.

أما في محور تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع المصري، فقد نظمت المكتبات 48 نشاطًا ركزت على بناء الوعي وتعزيز السلوكيات الداعمة للاستقرار المجتمعي، من خلال ندوات ومحاضرات وورش عمل تفاعلية.

وفي المجال المتعلق بـ تنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين، تميّزت المكتبات بجهود كبيرة تمثلت في تنفيذ 298 نشاطًا، شملت مسابقات فنية وأدبية، وبرامج لاكتشاف المواهب الصغيرة ورعايتها، ما يعكس دور المكتبة في تمكين الإبداع لدى الأجيال الجديدة.

كما قدّمت المكتبات 8 أنشطة ضمن محور حماية وتعزيز التراث المادي وغير المادي، ركزت على تعريف الجمهور بكنوز التراث المصري وسبل الحفاظ عليه للأجيال القادمة.

وفي محوري تنمية الموارد البشرية والتحول الرقمي، نفّذت المكتبات 136 نشاطًا عززت من قدرات العاملين ورفعت مستوى الخدمات الرقمية المقدمة للجمهور.

كما شهد محورا تعزيز ثقافة التسامح والاعتدال ودعم الانتماء للهوية المصرية والإنجازات الوطنية تنفيذ 57 نشاطًا ركزت على بناء وعي إيجابي بقيم المواطنة والتعددية.

وتؤكد هذه المؤشرات أن مكتبة مصر العامة وفروعها تواصل القيام بدورها الريادي كمنصة ثقافية فاعلة تسهم في تنمية المجتمع وتقديم خدمات معرفية متطورة لجميع المواطنين.

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

ابني وليس أخي| شقيق مهندس الإسكندرية لـ صدى البلد: رزقه الله طفلا منذ شهر.. وهذه حقيقة عمله بالطاقة النووية

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح

سعر صادم.. فستان إلهام شاهين الجريء يثير الجدل

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025

إنجلترا تواصل سلسلة اللاهزيمة وتقترب من إنجاز أوروبي تاريخي

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة زيسكو في الكونفدرالية

خبر صادم ومؤلم.. إبراهيم فايق ينعي الراحل محمد صبري

السياحة بالشرقية تنظم رحلة لطلاب مدرسة لزيارة المنطقة الأثرية بتل بسطا

شبه الخنفساء.. فولكس فاجن تكشف عن أحدث سيارة RUF كهربائية

بسبب صوتها.. مرسيدس تعلن إيقاف إنتاج هذه السيارات فورًا

غدا.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق في بيلا بكفر الشيخ

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

