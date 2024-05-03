نجم الأهلي يوجه رسالة نارية لـ كهربا: متعملش مشكلة

وجه ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، رسالة خاصة إلى محمود عبدالمنعم كهربا، مهاجم النادي الأهلي، وذلك بعد استبعاد اللاعب من مباريات الفريق الأحمر الماضية .

وقال ياسر ريان، لكهربا، في تصريحات تلفزيونية" اتمرن كويس وركز في تمرينك ومتعملش أي مشكلة مع كولر"

وأضاف: "كهربا، شخصية كهربا، أنه ممكن يعمل مشكلة مع المدير الفني بسبب عدم مشاركته، لذلك أتمنى أن يركز في التمرين فقط".

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الجونة، المقرر إقامتها مساء غدًا السبت، على استاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.