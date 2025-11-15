القاهرة الإخبارية: آلاف الخيام بغزة غرقت بفعل منخفض جوي يضرب القطاع

أكد يوسف أبو كويك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من غزة، أن الأوضاع تتفاقم بشكل كبير في القطاع، موضحًا أن المشهد كارثي وماساوي بالتزامن مع المنخفض الجوي، مشددًا على أن آلاف الخيام ومخيمات النزوح غرقت بأكملها بفعل غزارة الأمطار، ولم يتمكن جهاز الدفاع المدني من تلبية مئات الاستغاثات التي تلقاها خلال ساعات الليل الماضية.

وأشار «أبو كويك»، خلال رسالة على الهواء، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن الجيش الإسرائيلي خلال عامين من الحرب دمر البنى التحتية بشكل كامل، ما اضطر آلاف النازحين لإقامة خيامهم في أي قطعة أرض فارغة، مؤكدًا أن العديد من مخيمات النزوح أقيمت على أراض منخفضة، ومع تدفق المياه غرقت الخيام، إضافة إلى أن معظمها مهترئ وقد مضى عليه عامان منذ بدء النزوح، ما يجعلها غير صالحة لمواجهة متغيرات الطقس الصيفية والشتوية.

وأضاف أن الأزمة شملت المنظومة الصحية، حيث غرق قسم الأطفال في مستشفى «أصدقاء المريض» بمدينة غزة، بعد أن كان المبنى قد تعرض سابقًا لقصف إسرائيلي خلال إحدى العمليات البرية.

وأوضح أن حالة التقلب في الطقس دفعت بعض العائلات إلى رحلة نزوح جديدة، مغادرين المناطق المنخفضة نحو أماكن أخرى لإقامة خيامهم، مؤكدًا أن النازحين الفلسطينيين يعيشون رحلة عذاب مستمرة بسبب الحرب الإسرائيلية واستمرار الاعتداءات.