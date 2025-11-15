قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غطاها وشغل التكيف.. القبض على المتهم بقتل زوجته في جسر السويس
مكنش بيجري والحادثة مروعة.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة
وزير الصحة: 95% من مترددي مستشفى جوستاف روسي ضمن التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة
إحالة أشهر منتحل صفات ومزور أمام الجهات المختصة بالمحاكم للجنايات.. خاص
ضغوط أمريكية على إسرائيل لإحداث تقدم في قضية عناصر حماس برفح
بعد تهديدها بالرد "بحزم".. الصين تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى اليابان
الحرارة هترفع تاني .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال أيام
زيادات مترقبة في كروت الشحن والرصيد.. ماذا يحدث في سوق الاتصالات؟
الحادثة كانت مروعة..شقيق أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية
القاهرة الإخبارية: آلاف الخيام بغزة غرقت بفعل منخفض جوي يضرب القطاع
حوادث النجوم.. أحمد سعد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
السجن 10 سنوات لـ 8 متهمين والبراءة لـ 4 آخرين بفض اعتصام رابعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
القاهرة الإخبارية: آلاف الخيام بغزة غرقت بفعل منخفض جوي يضرب القطاع

إسراء صبري

أكد يوسف أبو كويك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من غزة، أن الأوضاع تتفاقم بشكل كبير في القطاع، موضحًا أن المشهد كارثي وماساوي بالتزامن مع المنخفض الجوي، مشددًا على أن آلاف الخيام ومخيمات النزوح غرقت بأكملها بفعل غزارة الأمطار، ولم يتمكن جهاز الدفاع المدني من تلبية مئات الاستغاثات التي تلقاها خلال ساعات الليل الماضية.

وأشار «أبو كويك»، خلال رسالة على الهواء، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن الجيش الإسرائيلي خلال عامين من الحرب دمر البنى التحتية بشكل كامل، ما اضطر آلاف النازحين لإقامة خيامهم في أي قطعة أرض فارغة، مؤكدًا أن العديد من مخيمات النزوح أقيمت على أراض منخفضة، ومع تدفق المياه غرقت الخيام، إضافة إلى أن معظمها مهترئ وقد مضى عليه عامان منذ بدء النزوح، ما يجعلها غير صالحة لمواجهة متغيرات الطقس الصيفية والشتوية.

وأضاف أن الأزمة شملت المنظومة الصحية، حيث غرق قسم الأطفال في مستشفى «أصدقاء المريض» بمدينة غزة، بعد أن كان المبنى قد تعرض سابقًا لقصف إسرائيلي خلال إحدى العمليات البرية. 

وأوضح أن حالة التقلب في الطقس دفعت بعض العائلات إلى رحلة نزوح جديدة، مغادرين المناطق المنخفضة نحو أماكن أخرى لإقامة خيامهم، مؤكدًا أن النازحين الفلسطينيين يعيشون رحلة عذاب مستمرة بسبب الحرب الإسرائيلية واستمرار الاعتداءات.

القاهرة الإخبارية غزة الجيش الإسرائيلي

