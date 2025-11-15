قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على 3 أشخاص تحرشوا بفتاة بالغربية
غطاها وشغل التكيف.. القبض على المتهم بقتل زوجته في جسر السويس
مكنش بيجري والحادثة مروعة.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة
وزير الصحة: 95% من مترددي مستشفى جوستاف روسي ضمن التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة
إحالة أشهر منتحل صفات ومزور أمام الجهات المختصة بالمحاكم للجنايات.. خاص
ضغوط أمريكية على إسرائيل لإحداث تقدم في قضية عناصر حماس برفح
بعد تهديدها بالرد "بحزم".. الصين تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى اليابان
الحرارة هترفع تاني .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال أيام
زيادات مترقبة في كروت الشحن والرصيد.. ماذا يحدث في سوق الاتصالات؟
الحادثة كانت مروعة..شقيق أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية
القاهرة الإخبارية: آلاف الخيام بغزة غرقت بفعل منخفض جوي يضرب القطاع
حوادث النجوم.. أحمد سعد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
فن وثقافة

بحضور حسين فهمي .. تفاصيل افتتاح سوق القاهرة السينمائي

حسين فهمي
حسين فهمي
نجلاء سليمان

افتتح النجم حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، اليوم السبت 15 نوفمبر سوق مهرجان القاهرة السينمائي ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

في كلمته رحب حسين فهمي بضيوف السوق، وكل الشركات والجهات والموزعين والمؤسسات الداعمة، وبعدها اصطحب الحضور في جولة بالأقسام المختلفة واماكن العارضين.

وأعرب محمد سيد عبد الرحيم مدير أيام القاهرة لصناعة السينما عن سعادته بانطلاق سوق القاهرة في دورته الثانية، بعد دورة ناجحة العام الماضي، مؤكدا أن مشاركة أكثر من 20 جهة إنتاج ومؤسسة داعمة تشير إلى أننا نسير في الاتجاه الصحيح نحو خلق بيئة سينمائية تمكن صناع السينما من عمل شراكات تساعدهم في تنفيذ مشروعاتهم.

ويُعد سوق القاهرة السينمائي محطة رئيسية على خريطة الصناعة العربية، حيث يوفّر منصة مهنية متكاملة تتيح للمشاركين عرض مشروعاتهم وتطويرها، إلى جانب التعرف على أحدث الاتجاهات في مجالات الإنتاج والتوزيع، بما يعكس التزام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدعم صناعة السينما في المنطقة وتعزيز مهارات العاملين بها، مع مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
ويستقبل السوق هذا العام 20 جهة مشاركة جاءت على النحو التالي:
أدفانسد ميديا
إيه إتش ميديا بروداكشن
الوثائقية – المتحدة للخدمات الإعلامية
مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
أمبيانت لايت فيلمز
مركز السينما العربية
شبكة راديو وتلفزيون العرب
كاتس فيلمز
صالون الإنتاج المشترك
جامعة كوفنتري
معهد سوق ديربان السينمائي
لجنة مصر للأفلام
مدينة الإنتاج الإعلامي
جوائز الباندا الذهبية
حواديت فيلمز
السينما العراقية
لاجوني فيلم بروداكشن
ناس – شبكة الشاشات العربية البديلة
نيو برودكشنز
هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT)
ومن المتوقع أن يشهد سوق القاهرة السينمائي هذا العام نشاطًا مكثفًا من الاجتماعات المهنية والعروض التقديمية وفعاليات التواصل، التي تستهدف دعم الإنتاج المشترك وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

حسين فهمي مهرجان القاهرة سوق مهرجان القاهرة

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

الواقعة

ضبط المتهم بالتعدي على طفلته وتكبيل يديها فى الشرقية

حسين فهمي

بحضور حسين فهمي .. تفاصيل افتتاح سوق القاهرة السينمائي

ياسمين الخطيب

سحر الجعارة تنتقد ظهور ياسمين الخطيب بالحجاب في حلقة عبدالله رشدي

نهال عنبر ونجوى فؤاد

حقن الركب.. نهال عنبر تكشف تطورات حالة الفنانة نجوى فؤاد

بالصور

مضاعفات قوية للملح على القلب.. احذر من الإفراط فيه

أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب

بعد قرن ‏من الزمن.. بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية تعود بقوة خارقة

بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية

تُضعف القلب.. 9 أطعمة ممنوعة قبل النوم

أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم

تعرف على سعر ومواصفات السيارة ‏KGM Actyon‏ الجديدة ‏

KGM Actyon
KGM Actyon
KGM Actyon

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

