قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحالة أشهر منتحل صفات ومزور أمام الجهات المختصة بالمحاكم للجنايات.. خاص
ضغوط أمريكية على إسرائيل لإحداث تقدم في قضية عناصر حماس برفح
بعد تهديدها بالرد "بحزم".. الصين تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى اليابان
الحرارة هترفع تاني .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال أيام
زيادات مترقبة في كروت الشحن والرصيد.. ماذا يحدث في سوق الاتصالات؟
الحادثة كانت مروعة..شقيق أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية
القاهرة الإخبارية: آلاف الخيام بغزة غرقت بفعل منخفض جوي يضرب القطاع
حوادث النجوم.. أحمد سعد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
السجن 10 سنوات لـ 8 متهمين والبراءة لـ 4 آخرين بفض اعتصام رابعة
مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط
مصطفى كامل يعلن تعرض هاني مهنا لوعكة صحية
بسبب تايوان.. تصعيد دبلوماسي: الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى اليابان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمود حمدان يبدأ تصوير مشاهده في مسلسل علي كلاي| تفاصيل

محمود حمدان
محمود حمدان
يارا أمين

كشف الفنان محمود حمدان، عن بدء بدء تصوير دوره فى مسلسل «على كلاي» بطولة الفنان أحمد العوضى، تمهيدًا لعرضه فى موسم دراما رمضان 2026.

وكتب حمدان على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "بسم الله… توكلنا على الله، بداية تصوير مسلسل علي كلاي، للمنتج : تامر مرسى (سينرجى)، المؤلف : محمود حمدان، المخرج : محمد عبد السلام".

انطلاق تصوير مسلسل على كلاي

وانطلق الفنان أحمد العوضى تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد على كلاى، بعد أشهر من التحضيرات وجلسات العمل والتعاقد مع الفنانين المشاركين فى البطولة، حيث قرر صناع المسلسل بدء التصوير مبكراً للحاق بالعرض فى شهر رمضان المقبل لاسيما وانه من نوعية أعمال الـ 30 حلقة.

أبطال مسلسل على كلاى

مسلسل على كلاى من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجى، ويجمع العمل أحمد العوضى ودرة، فيما يشارك فى بطولة العمل يارا السكرى، محمد ثروت، عصام السقا، إنتصار، محمود البزاوى، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى وبسام رجب، وعدد آخر من الفنانين والوجوه الشابة.

الفنان محمود حمدان مسلسل «على كلاي» أحمد العوضى موسم دراما رمضان 2026 تامر مرسى يارا السكرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

ترشيحاتنا

كريستيان بوليسيتش

بوليسيتش يؤكد طموح ميلان في لقب الدوري ويكشف كواليس غيابه عن المنتخب واستعداده لديربي الغضب

كأس القارات للأندية

إطلاق تذاكر كأس القارات للأندية قطر 2025 واستعدادات مكثفة لبيراميدز

جوارديولا وعمرو يوسف

عمرو يوسف يثير تفاعلاً واسعًا بعد ظهوره مع جوارديولا وتعليقه الطريف عن مرموش

بالصور

بعد قرن ‏من الزمن.. بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية تعود بقوة خارقة

بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية

تُضعف القلب.. 9 أطعمة ممنوعة قبل النوم

أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم

تعرف على سعر ومواصفات السيارة ‏KGM Actyon‏ الجديدة ‏

KGM Actyon
KGM Actyon
KGM Actyon

بنتلي تنتج 500 سيارة سوبرسبورتس الجديدة فقط لدول الخليج والعالم

بنتلي
بنتلي
بنتلي

فيديو

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد