محمود حمدان يبدأ تصوير مشاهده في مسلسل علي كلاي| تفاصيل

كشف الفنان محمود حمدان، عن بدء بدء تصوير دوره فى مسلسل «على كلاي» بطولة الفنان أحمد العوضى، تمهيدًا لعرضه فى موسم دراما رمضان 2026.

وكتب حمدان على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "بسم الله… توكلنا على الله، بداية تصوير مسلسل علي كلاي، للمنتج : تامر مرسى (سينرجى)، المؤلف : محمود حمدان، المخرج : محمد عبد السلام".

انطلاق تصوير مسلسل على كلاي

وانطلق الفنان أحمد العوضى تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد على كلاى، بعد أشهر من التحضيرات وجلسات العمل والتعاقد مع الفنانين المشاركين فى البطولة، حيث قرر صناع المسلسل بدء التصوير مبكراً للحاق بالعرض فى شهر رمضان المقبل لاسيما وانه من نوعية أعمال الـ 30 حلقة.

أبطال مسلسل على كلاى

مسلسل على كلاى من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجى، ويجمع العمل أحمد العوضى ودرة، فيما يشارك فى بطولة العمل يارا السكرى، محمد ثروت، عصام السقا، إنتصار، محمود البزاوى، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى وبسام رجب، وعدد آخر من الفنانين والوجوه الشابة.