ضغوط أمريكية على إسرائيل لإحداث تقدم في قضية عناصر حماس برفح
بعد تهديدها بالرد "بحزم".. الصين تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى اليابان
الحرارة هترفع تاني .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال أيام
زيادات مترقبة في كروت الشحن والرصيد.. ماذا يحدث في سوق الاتصالات؟
الحادثة كانت مروعة..شقيق أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية
القاهرة الإخبارية: آلاف الخيام بغزة غرقت بفعل منخفض جوي يضرب القطاع
حوادث النجوم.. أحمد سعد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
السجن 10 سنوات لـ 8 متهمين والبراءة لـ 4 آخرين بفض اعتصام رابعة
مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط
مصطفى كامل يعلن تعرض هاني مهنا لوعكة صحية
بسبب تايوان.. تصعيد دبلوماسي: الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى اليابان
طاقم تحكيم جيبوتي لإدارة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

حقن الركب.. نهال عنبر تكشف تطورات حالة الفنانة نجوى فؤاد

قسم الفن

كشفت الفنانة نهال عنبر عن تطورات الحالة الصحية للفنانة نجوى فؤاد بعد معاناتها مؤخراً.

ونشرت نهال عنبر صورة عبر تطبيق انستجرام وعلقت عليها قائلاً:" بنشكر د سامي قنديل علي حقن الركب و الظهر للفنانة الجميلة نجوي فؤاد شكرا جدا علي أمانتك و وقوفك دائما جنب اعضاء النقابة".


تصريحات نجوى فؤاد


أكدت الفنانة نجوى فؤاد أن الرقص الشرقي في أصله فن فرعوني عريق، مشيرة إلى أن هناك حفلة ما زالت تحتل مكانة خاصة في قلبها ووجدانها، وهي حفلة "البروتونات" التي كانت نقطة تحول كبيرة في مشوارها الفني، عندما قدّمت خلالها استعراضًا على أغنية "قمر 14" للموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، بعد أن حصلت على الأسطوانة الخاصة بالأغنية منه شخصيًا.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد 2، أوضحت نجوى فؤاد أنها كانت تعتبر العندليب عبد الحليم حافظ بمثابة شقيقها، حيث جمعتهما ظروف متشابهة كونهما يتيمين منذ الصغر، مضيفة: "كان  بيعشق فني، ودائمًا ما كان يشترط أن أرقص على أغانيه في حفلاته".

كما كشفت نجوى فؤاد عن جانب من حياتها الخاصة، قائلة إنها أحبت الفنان الراحل أحمد رمزي وتزوجته لمدة 18 يومًا فقط، مشيرة إلى أنها أعجبت بشخصيته البسيطة وروحه المرحة وشهامته.

وفي سياق حديثها، أعربت نجوى فؤاد عن أسفها لما وصل إليه الرقص الشرقي في الوقت الحالي، مؤكدة أنه ابتعد كثيرًا عن أصوله الفنية الراقية، وقالت: " في فرق كبير بين الرقص دلوقتي وزمان نظرة الناس تغيرت ليه.. النهارده في بنات كتير بيقولوا إنهم راقصات، لكن اللي بيعملوه مالوش علاقة بالرقص الشرقي.. في حركات مبتذلة ومشينة جدًا."

واختتمت نجوى فؤاد حديثها قائلة: "في فرق كبير بين الرقص زمان ودلوقتي.. شوفت راقصة في الساحل الشمالي لابسة قطعة شيفون زرقاء وبترقص على ترابيزة في المية! ده مش فن، دي إساءة لازم يكون في توجيه ورقابة من وزارة الثقافة عشان الناس دي تتعلم يعني إيه احترام المهنة".

نجوى فؤاد نهال عنبر حالة نجوى فؤاد

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

القهوة

ماذا يحدث عند تناول فنجانين من القهوة السوداء؟

البيض

هل نغسل البيض قبل تخزينه في الثلاجة؟.. خبيرة تغذية تحذر

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | ارتفاع مقلق في إصابات النساء بمتلازمة القولون العصبي.. هل شرب القهوة مضر لمرضى القلب؟

بعد قرن ‏من الزمن.. بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية تعود بقوة خارقة

تُضعف القلب.. 9 أطعمة ممنوعة قبل النوم

تعرف على سعر ومواصفات السيارة ‏KGM Actyon‏ الجديدة ‏

بنتلي تنتج 500 سيارة سوبرسبورتس الجديدة فقط لدول الخليج والعالم

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

