حقن الركب.. نهال عنبر تكشف تطورات حالة الفنانة نجوى فؤاد

كشفت الفنانة نهال عنبر عن تطورات الحالة الصحية للفنانة نجوى فؤاد بعد معاناتها مؤخراً.

ونشرت نهال عنبر صورة عبر تطبيق انستجرام وعلقت عليها قائلاً:" بنشكر د سامي قنديل علي حقن الركب و الظهر للفنانة الجميلة نجوي فؤاد شكرا جدا علي أمانتك و وقوفك دائما جنب اعضاء النقابة".



تصريحات نجوى فؤاد



أكدت الفنانة نجوى فؤاد أن الرقص الشرقي في أصله فن فرعوني عريق، مشيرة إلى أن هناك حفلة ما زالت تحتل مكانة خاصة في قلبها ووجدانها، وهي حفلة "البروتونات" التي كانت نقطة تحول كبيرة في مشوارها الفني، عندما قدّمت خلالها استعراضًا على أغنية "قمر 14" للموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، بعد أن حصلت على الأسطوانة الخاصة بالأغنية منه شخصيًا.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد 2، أوضحت نجوى فؤاد أنها كانت تعتبر العندليب عبد الحليم حافظ بمثابة شقيقها، حيث جمعتهما ظروف متشابهة كونهما يتيمين منذ الصغر، مضيفة: "كان بيعشق فني، ودائمًا ما كان يشترط أن أرقص على أغانيه في حفلاته".

كما كشفت نجوى فؤاد عن جانب من حياتها الخاصة، قائلة إنها أحبت الفنان الراحل أحمد رمزي وتزوجته لمدة 18 يومًا فقط، مشيرة إلى أنها أعجبت بشخصيته البسيطة وروحه المرحة وشهامته.

وفي سياق حديثها، أعربت نجوى فؤاد عن أسفها لما وصل إليه الرقص الشرقي في الوقت الحالي، مؤكدة أنه ابتعد كثيرًا عن أصوله الفنية الراقية، وقالت: " في فرق كبير بين الرقص دلوقتي وزمان نظرة الناس تغيرت ليه.. النهارده في بنات كتير بيقولوا إنهم راقصات، لكن اللي بيعملوه مالوش علاقة بالرقص الشرقي.. في حركات مبتذلة ومشينة جدًا."

واختتمت نجوى فؤاد حديثها قائلة: "في فرق كبير بين الرقص زمان ودلوقتي.. شوفت راقصة في الساحل الشمالي لابسة قطعة شيفون زرقاء وبترقص على ترابيزة في المية! ده مش فن، دي إساءة لازم يكون في توجيه ورقابة من وزارة الثقافة عشان الناس دي تتعلم يعني إيه احترام المهنة".