أحمد مالك لـ"صدى البلد": أحرص على التعلم من الانتقادات في عملي.. فيديو

قال الفنان أحمد مالك في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إنه يولي اهتمامًا كبيرًا بكل الانتقادات التي تُوجَّه إلى أعماله الفنية، مؤكداً أنه يعتبرها جزءاً مهماً من عملية التطوير والنضج الفني.

وأوضح مالك أنه يسعى دائماً إلى متابعة ردود فعل الجمهور والنقاد على مشاريعه المختلفة، مشيراً إلى أن بعض الملاحظات تساعده على تحسين أدائه واختيار أدوار أكثر نضجاً في المستقبل.

وأضاف الفنان الشاب أن تطلع الجمهور إلى الأفضل يحمل الفنانين مسؤولية كبيرة، مؤكداً أنه يعمل باستمرار على تقديم أعمال تليق بالجمهور وتعكس شغفه بالفن.

يذكر أن الفنان أحمد مالك شارك في فيلم كولونيا.. وهو أول فيلم روائي طويل للمخرج محمد صيام، الذي شارك في كتابة السيناريو مع أحمد عامر، ويضم طاقم العمل مدير التصوير عمر أبو دومة، والموسيقى التصويرية ليال وطفة، المونتاج أحمد حافظ، تصميم الإنتاج عاصم علي، وتصميم الأزياء نيرة الدهشوري.



