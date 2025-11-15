أحمد مالك لـ"صدى البلد": أحرص على التعلم من الانتقادات في عملي.. فيديو

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تهديدها بالرد "بحزم".. الصين تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى اليابان
الحرارة هترفع تاني .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال أيام
زيادات مترقبة في كروت الشحن والرصيد.. ماذا يحدث في سوق الاتصالات؟
الحادثة كانت مروعة..شقيق أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية
القاهرة الإخبارية: آلاف الخيام بغزة غرقت بفعل منخفض جوي يضرب القطاع
حوادث النجوم.. أحمد سعد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
السجن 10 سنوات لـ 8 متهمين والبراءة لـ 4 آخرين بفض اعتصام رابعة
مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط
مصطفى كامل يعلن تعرض هاني مهنا لوعكة صحية
بسبب تايوان.. تصعيد دبلوماسي: الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى اليابان
طاقم تحكيم جيبوتي لإدارة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية
الدفاع المدني: غزة غرقت خلال ساعتين من تساقط الأمطار
فن وثقافة

قال الفنان أحمد مالك في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إنه يولي اهتمامًا كبيرًا بكل الانتقادات التي تُوجَّه إلى أعماله الفنية، مؤكداً أنه يعتبرها جزءاً مهماً من عملية التطوير والنضج الفني.

وأوضح مالك أنه يسعى دائماً إلى متابعة ردود فعل الجمهور والنقاد على مشاريعه المختلفة، مشيراً إلى أن بعض الملاحظات تساعده على تحسين أدائه واختيار أدوار أكثر نضجاً في المستقبل.

وأضاف الفنان الشاب أن تطلع الجمهور إلى الأفضل يحمل الفنانين مسؤولية كبيرة، مؤكداً أنه يعمل باستمرار على تقديم أعمال تليق بالجمهور وتعكس شغفه بالفن.

يذكر أن الفنان أحمد مالك شارك في فيلم كولونيا.. وهو أول فيلم روائي طويل للمخرج محمد صيام، الذي شارك في كتابة السيناريو مع أحمد عامر، ويضم طاقم العمل مدير التصوير عمر أبو دومة، والموسيقى التصويرية ليال وطفة، المونتاج أحمد حافظ، تصميم الإنتاج عاصم علي، وتصميم الأزياء نيرة الدهشوري.
 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد