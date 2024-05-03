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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية

فريدة سيف النصر
فريدة سيف النصر

وجهت الفنانة فريدة سيف النصر رسالة عتاب للإعلامي عمرو أديب بسبب تجاهله لها وعدم ذكر أسمها عند التحدث عن فريق عمل مسلسل “العتاولة”.

وقالت فريدة سيف النصر فى تصريحات إذاعية: أنها تعتبر ذلك بمثابة إهانة بالغة لها ، ولا يمكن لأحد أن يذكر عددا من أسامي أبطال المسلسل ويتجاهل أسم فنان ، معلقة: “أنا أقدر أعمل دا لكني انا من بيئة صحية و أعمالي كتير ومفيش عمل بعمله مش بيعلم مع الناس” .

وعن تصريح باسم سمرة بأنه كان يتمني تقديم شخصية سترة ، وجهت الفنانة فريدة سيف النصر رسالة شكرا للفنان باسم سمرة،  قائلة: «شكرا يا أستاذ باسم لأنك في كل الأماكن بتجيب سيرتي».

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مقدمتش أفضل ما عندي.. فريدة سيف النصر تتحدث عن شخصية سترة

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هدي الإتربي: «العتاولة» مسلسل الشارع .. وحقق أعلى مشاهدات في رمضان

وتحدثت الفنانة فريدة سيف النصر عن كواليس دور سترة الذى قدمته ضمن أحداث مسلسل “العتاولة” الذى شارك فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤.

وقالت الفنانة فريدة سيف النصر: أنها شعرت بأنها لم تقدم أفضل ما لديها فى شخصية سترة بالرغم النجاح الذى حققته ، وأنها كانت دائما فى حالة معافرة لتقدم أفضل ما عندها.

وأضافت فريدة سيف النصر،  قائلة: أنا تتأثر بأى شخصية تقوم بتجسيدها ، وتأخذ وقت حتى تستطيع أن تخرج من الشخصية ، وهذا ما يحدث معها فى أى دور تقوم بتقديمه.

مسلسل العتاولة تدور أحداثه في إطار شعبي تشويقي أكشن، يجسد خلاله أحمد السقا دور حرامي وفتاح خزن محترف، اسمه "نصار" يعمل مع شقيقه الأكبر"خضر" طارق لطفي، ويعيش "نصار" قصة حب مع "حنة" زينة ضمن الأحداث والتي تقع في مدينة الإسكندرية.

المسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، وهو مكون من 30 حلقة، وبطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، باسم سمرة، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك.

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